Il cantante mascherato: chi è l’orsetto? Indizi, ipotesi e soluzione finale

Siamo ormai alle ultime puntate de Il cantate mascherato, il game show di Milly Carlucci, e la domanda rimane: chi è l’Orsetto?

L’ultimo episodio de Il Cantante Mascherato, il game show condotto da Milly Carlucci, si è concluso lasciando tutti a bocca aperta! Dopo la sfida che ha visto andare in finale Lupo e Pappagallo, doveva esserci lo spareggio per il terzo finalista tra Orsetto e Farfalla, due tra i faoriti della stagione. Tuttavia, lo show si è dovuto interrompere perché aveva già sforato la scaletta della programmazione Rai, finendo ben dopo l’orario stabilito. Questo cliffhanger ci ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca e la curiosità in corpo: quindi chi si cela sotto il costume di Orsetto? Qualcuno dei giudici è arrivato alla soluzione? Lo scopriremo stasera, a inizio puntata!

Leggi anche –> Il cantante mascherato: chi è la farfalla? Indizi, ipotesi e soluzione finale

L’identità di Orsetto è un mistero da svelare

Anche sui social impazza la curiosità per capire la vera identità non solo di Orsetto, ma anche degli altri tre cantanti mascherati ancora in gara. Per questo motivo, l’account Twitter dello show sta esplodendo di commenti e teorie.

Il momento della verità si avvicina! 😎

Siete pronti per scoprire tutte le identità delle nostre maschere? 🎉Non perdete LA FINALE de #IlCantanteMascherato STASERA alle 21.25 su #Rai1@milly_carlucci pic.twitter.com/HSD41Z8v3f — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 26, 2021

Sui social, le teorie più accreditate vedrebbero dietro Orsetto il ballerino e insegnante dello show Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro, secondo altri potrebbe essere Gianni Morandi: che sia per le grandi mani? O per il timbro inconfondibile? Infine, c’è una teoria in controtendenza che vorrebbe l’Orsetto come una donna e, per essere precisi, la più quotata sembrerebbe essere Rita Pavone. Non abbiamo alcuna certezza e, nelle scorse settimane, tra i giudici si vociferava che l’Orsetto potesse essere il noto cantante Vasco Rossi. Il mistero si infittisce e, nell’ultimo episodio, sono stati fatti altri nomi: Caterina Balivo sembra essere convinta che sia Simone Montedoro, ma Facchinetti non è d’accordo e punta tutto su Luca Bizzarri. Constantino della Gherardesca va contro i primi due e fa il nome di Valentino Rossi, mentre per Patty Pravo si potrebbe trattare di Antonio Cassano.

Leggi anche –> Il cantante mascherato: chi è il lupo? Indizi, ipotesi e soluzione finale

L’identità dell’Orsetto è forse il mistero più insidioso di tutta la stagione perché di per sé dà pochissimi indizi e perché il costume rende veramente un’impresa capirne la fisionomia.