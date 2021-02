Grande Fratello Vip, anticipazioni e colpi di scena del 26 febbraio

Questa sera su Canale 5 ci sarà la semifinale del “Grande Fratello Vip”: tra sorprese e colpi di scena, nessuno può stare tranquillo.

Questa sera ritorna il “Grande Fratello Vip” (ormai alla sua quinta edizione): le voci su come si svolgerà questa puntata rivelano che quello di stasera sarà un appuntamento molto interessante. Anche per l’attesissima semifinale, infatti, non mancheranno i colpi di scena: ad interessare il pubblico è particolarmente il televoto di questa settimana.

Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò sono infatti in competizione per rimanere nella casa (ma a quanto pare non sono le uniche a dover avere paura di lasciare lo show prima del previsto). La finale è prevista per lunedì 1 marzo e qualcuno online ha già notato il problema: in casa ci sono ancora troppi concorrenti.

Colpo di scena

Questa sera (26 febbraio), finalmente, il pubblico potrà sapere chi arriverà alla finale di lunedì. Dopo una prima eliminazione (non si sa ancora chi dovrà uscire dalla casa tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò), pare che il programma non abbia finito le sorprese. Si sospetta, infatti, un televoto flash: durante la semifinale verrà data l’occasione al pubblico di decidere un secondo eliminato, che non farà quindi parte dei finalisti di lunedì 1 marzo.

Oltre a questa sorpresa (che terrà sicuramente i concorrenti sulle spine) questa sera tutti i nodi arriveranno al pettine. La semifinale potrebbe essere l’ultima occasione di Rosalinda per chiarire con Dayane Mello. La Cannavò, infatti, è a rischio eliminazione proprio perchè l’amica l’ha nominata. Il loro rapporto è sul filo del rasoio: se Rosalinda dovesse uscire questa sera, Dayane si sentirà in colpa? L’unico modo per scoprirlo è guardare il “Grande Fratello Vip” questa sera su Canale 5!