Giulia Salemi confessa: “Ho subito violenze da un ex fidanzato”

Giulia Salemi, dopo aver partecipato al GF Vip, si è confessata a Verissimo, raccontando di essere stata vittima di violenze.

Giulia Salemi è stata tra le grandi protagoniste della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” ed ha lasciato la Casa dopo aver perso al televoto contro Stefania Orlando.

L’ex gieffina sta attendendo la fine del reality più spiato d’Italia per riabbracciare il fidanzato Pierpaolo Pretelli, che ha ottenuto l’accesso diretto alla finale del “Grande Fratello Vip“. L’influencer italo-persiana è entrata a sua volta nella Casa con l’idea di riscattarsi e mettersi in gioco, creare dei legami nuovi e recuperare quelli che si erano interrotti. Tra alti e bassi la giovane è stata fondamentale per le dinamiche del programma e sembra aver trovato anche l’amore con l’ex Velino di “Striscia la Notizia“.

Giulia Salemi racconta le violenze subite dall’ex fidanzato

L’influencer italo-persiana era piuttosto titubante ad entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“, a causa dell’esperienza passata durante la quale ha conosciuto l’ex Francesco Monte, eppure ha scelto di farsi coraggio e lasciarsi andare. Nonostante ora sia fuori dal reality, il legame che ha instaurato con Pierpaolo Pretelli sembra essere forte e la ragazza non vede l’ora di poterlo riabbracciare e vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Mentre attende che il “Grande Fratello Vip” giunga alla sua conclusione, Giulia Salemi è stata ospite nello studio di “Verissimo” ed ha fatto una rivelazione inaspettata. L’influencer parlando con Silvia Toffanin ha fatto sapere di aver subito delle violenze in passato ed ha voluto lasciare un messaggio di speranza per le donne che vivono la sua stessa situazione. La giovane ha raccontato di aver ricevuto uno schiaffo dal suo ex fidanzato ed ha invitato tutte le donne a fuggire dagli uomini violenti. Inoltre, parlerà anche del rapporto con Pierpaolo e del futuro che li attende e svelerà cos’è successo dietro le quinte con la sua rivale, Elisabetta Gregoraci.