Cosa sapere su Giulia di Codogno, chi è l’influencer resa famosa da Propaganda Live: un anno sotto i riflettori.

Un anno fa, in questi giorni, scoppiava il caso del paziente 1 di Codogno e ufficialmente per l’Italia iniziava l’incubo del Coronavirus. Da lì a un paio di settimane, per il nostro Paese sarebbe iniziato il lockdown e successivamente il mondo avrebbe dichiarato la pandemia. In quelle prime ore in cui non si conoscevano molte cose su Covid-19 e sicuramente se ne sottovalutava la pericolosità, emerse la storia di una ragazza.

Lei si chiama Giulia e i suoi tweet divennero virali grazie a Propaganda Live: la trasmissione di LA7 condotta da Zoro e Makkox, infatti, rilanciò la sua storia. Ma cosa era accaduto a Giulia? I fan della trasmissione lo ricordano perfettamente: la ragazza compiva in quei giorni 17 anni e cominciò a twittare freneticamente, raccontando le proprie ansie e le proprie paure.

Perché Giulia da Codogno è diventata virale? La sua incredibile storia

Il fenomeno social esplode in maniera evidente: prima che Propaganda Live leggesse il suo primo tweet, la ragazza aveva poco più di 200 seguaci, diventarono 20 volte tanti in poco tempo e oggi ne ha oltre 12mila. In quel tweet, l’adolescente si lamentava di essere “costretta” a compiere gli anni proprio mentre il suo comune veniva messo in quarantena. Ancora oggi, la sua descrizione su Twitter recita: “Sono conosciuta per essere stata la prima persona in europa ad aver compiuto gli anni in quarantena”.

Ma quel che sicuramente resta un fatto rilevante è che quella ragazzina svampita, che non si rendeva conto di quanto le stava accadendo, grazie alla popolarità che le ha dato Propaganda Live è divenuta un’influencer. Viene chiamata da ogni parte d’Italia per raccontare la sua esperienza in videoconferenze a cui partecipano suoi coetanei, ma anche giornalisti ed esperti di un certo calibro e da più parti viene considerata un’osservatrice attenta e precisa, molti la definiscono più matura dell’età che ha. Nei giorni scorsi ha compiuto 18 anni e il suo più grande desiderio è il ritorno alla normalità. Come quello di tutti i suoi coetanei.