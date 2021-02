Giancarlo Magalli, chi è la figlia Michela: foto, social, fidanzato e lavoro

Michela Magalli figlia Giancarlo, cosa sappiamo della bellissima secondogenita del popolare conduttore televisivo della Rai. Quante curiosità.

Michela Magalli è la figlia secondogenita di Giancarlo Magalli. Lei è nata nel 1994 dal secondo matrimonio del conduttore tv. La madre è Valeria Donati, con la quale il presentatore de ‘I Fatti Vostri’ è rimasto sposato dal 1988 al 2008, prima della separazione decisa da lei.

Un divorzio che sembra sia nato per una improvvisa passione che la Donati ha avvertito per uno psicologo, e che ha portato non pochi sconvolgimenti allora nella vita di Giancarlo. Il quale però può sempre trovare conforto nell’affetto di Michela Magalli ed anche dell’altra sua figlia, Manuela. Quest’ultima è più grande, è nata nel 1972 e la madre è Carla Crocivera, prima moglie del volto tv della Rai. Riguardo a Michela, sappiamo che la ragazza è bellissima e che è una influencer con un certo successo. Ha anche un proprio sito web ufficiale e vanta un seguito di quasi 39mila followers su Instagram.

Michela Magalli, il presunto fidanzato e la malattia nel 2018

Spulciando tra i suoi scatti social, riguardo alla sua vita sentimentale possiamo intuire che lei sia fidanzata. Anche se l’ultimo post con quello che dovrebbe essere il suo attuale compagno risale ben alla fine del 2019. Lui è Luca Pica, un fotografo e videomaker. Un episodio significativo e purtroppo per nulla piacevole che riguarda la ragazza è quello avvenuto nel corso del 2018.

Allora Michela dovette ricorrere ad un ricovero in ospedale, con la cosa che in un primo momento era parsa preoccupante. Lei fu colta da Sindrome Dress, scaturita da delle penicilline come probabile reazione allergica. Per fortuna la secondogenita di Giancarlo Magalli si è ripresa. Ed a tutt’oggi continua a deliziarci su Instagram con degli splendidi scatti.