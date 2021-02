Elefante uccide uomo, letale un possente colpo di proboscide

By

Un elefante uccide uomo nel corso di un normale intervento di routine. La tragedia avviene all’improvviso e senza potere fare niente.

Elefante uccide uomo. La tragedia è accaduto all’interno di uno zoo, il Parco Naturale del Cabarceno. La struttura è situata in Cantabria, la regione della Spagna dove sorge la città di Santander. A morire è un uomo di 44 anni, dipendente dello zoo, rimasto ferito gravemente dopo uno scontro con il possente mammifero.

Il pachiderma ha colpito la vittima con la sua proboscide, assestandogli un colpo molto potente. Questo lo ha portato a sbattere con estrema violenza contro le sbarre di un recinto e la cosa lo ha ucciso poco tempo dopo il ricovero. Il trasferimento in codice rosso in ospedale non è servito a niente, con il decesso sopraggiunto qualche ora dopo. L’elefante uccide l’uomo durante il turno di lavoro. Lui era un addetto alla pulizia delle stalle degli elefanti. Su questo incidente si è espresso anche il ministro del Turismo del governo regionale della Cantabria.

Elefante uccide uomo, è in corso una indagine da parte delle autorità

Quest’ultimo ha definito quanto di tragico capitato frutto di un rapporto degli esseri umani con quelli che sono “animali imprevedibili”. Ora è in corso una indagine ufficiale da parte delle forze dell’ordine, che hanno accertato come il colpo inferto dall’enorme mammifero sia risultato essere estremamente tremendo.

La struttura in questione era molto visitata prima dello scoppiare della pandemia. In quello zoo trovano riparo anche altri maestosi animali selvatici che a quelle latitudini non si trovano e che sono invece tipici della savana africana. Il parco ha aperto nel 1990 e mai prima d’ora avevano avuto luogo degli incidenti.