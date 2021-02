Dayane e Rosalinda, la lettera di addio: parole fortissime

Tra Dayane e Rosalinda si è instaurato un legame molto profondo, nonostante le ultime incomprensioni. La Cannavò scrive certe cose alla brasiliana.

Dayane e Rosalinda, un amore che è parso davvero sincero. Ed è al centro delle parole della seconda, contenute in una lettera destinata ai suoi coinquilini. La Cannavò infatti è consapevole di potere uscire dalla casa del Grande Fratello Vip, e proprio ad un paio di giorni dalla finalissima in calendario per il 1° marzo. Sua contendente è Stefania Orlando, la quale sembra essere favorita per la permanenza.

Così ‘Adua Del Vesco’, nome d’arte della 28enne attrice originaria di Messina, ha voluto premunirsi anticipando in qualche moto la sua possibile uscita. Ci sono dei passaggi affettuosi per Samantha De Grenet. “Se Sami starà leggendo questo messaggio mi starò bevendo una bottiglia con Andrea Zenga. Però ho riflettuto molto su questo viaggio e ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa”. Parole che Rosalinda Cannavò legge alla diretta interessata, a lettera ancora in lavorazione. La De Grenet ha fornito un grosso aiuto psicologico nell’aiutare la siciliana a restare legata a Dayane Mello. Parole molto belle sono riservate pure a Tommaso Zorzi e ad Andrea Zelletta, così come a Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlano.

Dayane e Rosalinda, come andrà a finire?

Il primo è “un tenerone dietro ad una maschera da cinico, mi hai liberato di diversi macigni. Andrea è un grande, grande amico. Pierpaolo ha una sensibilità mai vista. E Stefania mi ha insegnato cosa sia l’autoironia”. Poi arriva la parte dedicata alla brasiliana: Dayane e Rosalinda hanno avuto una vera e propria relazione, con scambi di tenerezze, di baci, di coccole e di complicità.

Lo dimostra la gelosia evidente provata dalla 31enne sudamericana nei confronti della Cannavò, una volta che è comparsa la figura di Andrea Zenga. Ma Rosalinda alla Mello scrive questo. “Dayane, ultima ma non per importanza, sei in cima a tutte le classifiche, le porte del mio cuore sono sempre aperte per te”. In tanti sperano che la loro amicizia possa coesistere anche all’esterno della casa, una volta finito il Grande Fratello Vip. Nonostante l’amore tra la Cannavò ed Andrea Zenga sia sotto agli occhi di tutti.