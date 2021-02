Cristina D’Avena, chi era l’amato padre Alfredo: un legame speciale

Cristina D’Avena aveva un rapporto speciale con il padre Alfredo: ne ha parlato a Domenica In, commuovendosi per le vecchie foto.

“Sono molto legata alla mia famiglia, papà purtroppo non c’è più. È stato un grande medico ed è stato un papà speciale in tutti i sensi. Mia madre è sempre lì sul pezzo, è arzilla, veloce” inizia Cristina D’Avena in una puntata di Domenica In del 2019, quando Mara Venier le mostra una foto dei genitori.

Il suo fan numero uno

Alfredo D’Avena c’è sempre stato per la figlia, sin dai suoi primi giorni allo Zecchino d’Oro. La cantante infatti ha iniziato la sua carriera cantando il “Valzer del moscerino”: accanto a lei, dietro le quinte, c’erano proprio i genitori. Anche oggi Cristina ci tiene a portare con sé la madre e la sorella Clarissa (che è la sua manager) ad ogni concerto. Mentre le foto del padre Alfredo scorrono sullo schermo del programma tv, la cantante si commuove.

“Mi emoziono a rivedere il mio papà” ammette. “È come se fosse sempre con me e ogni volta che vedo delle immagini di lui mi commuovo. È stata una persona speciale, mi ha dato tanto. Dico la verità, voleva che facessi anche il medico. Però era molto orgoglioso di quello che facevo, sapeva che amavo il canto. Magari non lo faceva vedere, ma so che si commuoveva quando mi vedeva in tv. Dopo la sua morte io e mia mamma ci siamo legate ancora di più. Me la porto sempre dietro, ormai è la mia mascotte”.

Il padre Alfredo non è l’unica persona scomparsa che Cristina D’Avena porta nel cuore: Mariele Ventre (direttrice Coro dell’Antoniano, complesso corale infantile tra i più celebri del mondo) è purtroppo mancata nel 2005. “La signorina Mariele Ventre mi ha accompagnata nella mia crescita, fin dai 3 anni. Sono sempre rimasta con lei. Per me era anche un’amica. Mi manca tantissimo” ha ricordato la cantante.