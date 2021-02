Cristina D’Avena, il mistero sulla sua vita privata: è fidanzata, ma con chi?

“Il mio fidanzato è un segreto, c’è troppa curiosità”: così dichiarava tempo fa Cristina D’Avena. Scopriamo qualcosa di più al riguardo.

Cristina D’Avena, una vera e propria istituzione della musica per cartoni animati (e non solo) e “fatina buona” per intere generazioni di italiani, è fidanzata. Ma sul compagno la leggendaria cantante non vuole rivelare nulla, nemmeno il nome. “C’è troppa curiosità su questo argomento. Stiamo insieme da dieci anni, avevamo amici in comune…”, è tutto quello che ha detto in una recente intervista sulla sua vita privata.

Per chi batte il cuore di Cristina D’Avena

In realtà, sappiamo in via ufficiosa che il fidanzato “misterioso” di Cristina D’Avena è Massimo Palma. I due sono sempre insieme tra lavoro e amore, ma si tengono il più possibile lontani dai riflettori del gossip.

I due si amano da molti anni e nonostante la notorietà della cantante sono riusciti a preservare la loro privacy. Infatti di lui si sa molto poco, a parte il fatto che è titolare dell’agenzia di spettacolo Crioma, quindi è agente della stessa compagna, con la quale vive a Milano. Matrimonio in vista? Lei non ha mai negato la possibilità di convolare a nozze prima o poi; resta da vedere quando. Il rimpianto di Cristina D’Avena, in realtà, è un altro: quello di non aver avuto figli….

Più nel dettaglio, Massimo Palma dal 1989 è presidente della società di spettacolo Crioma, nella cui lista degli artisti compare proprio la cantante. Ma prima di aprire questa società l’agente ha studiato Economia e Commercio presso l’Università di Bologna. Inoltre, dalla collaborazione tra Crioma e Warner Bros è nato l’ultimo album della D’Avena, a conferma che i due riescono ad essere felici partner sia dal punto di vista sentimentale che professionale.