Il cantante mascherato: chi è il lupo? Indizi, ipotesi e soluzione finale

By

In attesa della finale de “Il cantante mascherato” di questa sera, online il pubblico si scatena cercando di indovinare l’identità del Lupo.

Questa sera su Rai Uno andrà in onda la finale de “Il Cantante Mascherato”: nel programma musicale una giuria (composta da Patty Pravo, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti) deve provare a smascherare i cantanti che si esibiscono sul palco di sera in sera, tutti nascosti dietro la maschera di un personaggio. Se il cantante non viene eliminato (e quindi costretto a rivelare la propria identità), può dare un indizio così che giuria e pubblico possano indovinare chi si nasconda dietro la maschera.

Chi è il Lupo?

A rimanere in gara, questa stagione de “Il Cantante Mascherato”, sono solo quattro maschere: Orsetto, Pappagallo, Farfalla e Lupo. Questa sera (venerdì 26 febbraio) il pubblico potrà finalmente scoprire non solo il vincitore dello show, ma anche l’identità dei cantanti.

Leggi anche -> Flavio Insinna, lite in diretta con Caterina Balivo a Il cantante mascherato

Proprio in occasione della finale Milly Carlucci (conduttrice del programma) ha fatto una diretta live per riassumere tutti gli indizi lasciati dai personaggi. Molti credono che sotto la maschera del Lupo si nasconda Gigi D’Alessio: altri, invece, ricordano che all’inizio del programma il personaggio è stato presentato come “non un cantante professionista” (il che depennerebbe D’Alessio dalla lista dei sospettati). Si è parlato anche di Fra questi Max Giusti e Massimo Lopez.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nel corso dello show il Lupo ha parlato, inoltre, delle sue origini umili: “vengo da una famiglia umile ma con grande dignità. Non ho mai dimenticato valori e certezze”. Proprio per questo, il pubblico ha ipotizzato che sotto la maschera si potrebbe nascondere l’attore Lino Guanciale. Con la curiosità alle stelle, gli spettatori possono solo aspettare la finale di questa sera per scoprire chi ha indovinato.