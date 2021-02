Il cantante mascherato: chi è la farfalla? Indizi, ipotesi e soluzione finale

Questa sera, per la finale de “Il cantante mascherato”, online il pubblico prova ad indovinare l’identità della Farfalla.

Questa sera va in onda su Rai Uno l’ultima puntata de “Il cantante mascherato” alle 21:25. Sono ormai settimane che lo show tiene incatenato il pubblico alla televisione: la particolarità de “Il cantante mascherato”, infatti, sta proprio nei suoi partecipanti. Tutti i cantanti si esibiscono senza mostrare il proprio volto: nessuno sa chi siano.

Ogni partecipante, infatti, si nasconde sotto maschere spettacolari e si esibisce in meravigliosi spettacoli musicali in totale anonimato. A decidere chi vince e chi perde non è solo la giuria (composta da Patty Pravo, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti), ma anche il televoto combinato del pubblico e dei social. L’attrattiva sta proprio nel cercare di indovinare l’identità dei partecipanti, grazie anche agli indizi che loro stessi disseminano tra le puntate. Alla fine di ogni sfida la conduttrice Milly Carlucci annuncia il partecipante eliminato, che finalmente può mostrare il volto al pubblico e svelare la sua identità prima di lasciare il programma.

Chi è la Farfalla?

A rimanere in gara, per questa finale de “Il Cantante Mascherato”, sono solo quattro maschere: Orsetto, Pappagallo, Farfalla e Lupo. Questa sera (venerdì 26 febbraio) il pubblico potrà finalmente scoprire non solo il vincitore dello show, ma anche l’identità dei cantanti. Per motivi di tempo, lo spareggio tra la Farfalla e l’Orsetto è stato rimandato dalla scorsa puntata a quella di oggi: il pubblico quindi potrebbe scoprire l’identità di uno dei due già nella prima parte del programma.

Intanto, online il pubblico si sbizzarrisce, cercando di indovinare chi si nasconda sotto la maschera della Farfalla. Una cosa è certa: tutti (giudici compresi) sembrano essere convinti che il personaggio sia interpretato da una cantante professionista. Secondo alcuni si tratterebbe di Alexia, secondo altri di Serena Autieri o Giorgia. Facchinetti (giudice del programma) è convinto che sotto la maschera ci sia Anna Tatangelo: l’uomo è così sicuro della sua scelta da averci scommesso “10 milioni di caramelle”.