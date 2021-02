Belen Rodriguez: il nuovo scatto della ‘mujer argentina’ fa impazzire i fan

Belen Rodriguez è tornata con un nuovo scatto, più bella che mai. Vediamolo dunque insieme e leggiamo quali sono state le reazioni dei fan.

La splendida modella argentina è riuscita un’altra volta a catturare l’attenzione di tutti i suoi follower. L’ultimo scatto pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram è sensuale più che mai e ha lasciato i fan completamente senza parole. Vediamo dunque insieme il post in questione e scopriamo quali sono state le reazioni del pubblico di una delle showgirl più famose e amate d’Italia.

La showgirl argentina ha fatto girare la testa a tutti i suoi fan nell’ultimo, piccantissimo scatto pubblicato sui social. Il web è come sempre andato in visibilio ed ha accolto con estremo entusiasmo il nuovo post. Per Belen è stata infatti subito pioggia di like e commenti. “Mujer argentina“, ha scritto come didascalia la splendida modella, ricevendo migliaia di apprezzamenti ed elogi in risposta.

Belen, radiosa e bella come sempre, è stata immortalata di fronte alla telecamera in uno splendido, nuovissimo scatto. La foto la ritrae a mezzo busto e di profilo, con gli occhi chiusi e l’espressione assorta. Addosso ha una canottiera bianca e aderente, mentre sui capelli scuri porta un cappello nero. L’elegante e allo stesso tempo sensuale post ha letteralmente fatto impazzire i fan, che si sono scatenati nei commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)



Belen Rodriguez aspetta una femminuccia: la showgirl ha svelato il nome della secondogenita

La showgirl argentina più famosa d’Italia, Belen Rodriguez, partorirà in estate la sua secondogenita, concepita insieme al nuovo compagno, Antonino Spinalbese. A rivelare il sesso della piccola, suscitando gioia nell’animo di tutti i fan, è stata la modella stessa, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”.