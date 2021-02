Anna Tatangelo, la verità sulla fine della storia con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: i fan vogliono sapere la verità sulla fine della coppia. C’è chi dà la colpa alla ex moglie di lui.

Nonostante i due non stiano insieme già da un po’, online i fan della coppia continuano a chiedersi quale sia il reale motivo della rottura. I due sono stati insieme per ben 15 anni (ad hanno anche avuto un figlio insieme): nonostante una breve pausa di riflessione nel 2017, sembrava che tutto andasse a gonfie vele. Nel 2020, però, ecco la sorpresa: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si separano, questa volta in via definitiva.

C’è chi dice che Carmela Barbato ci abbia messo lo zampino

Dopo il comunicato ufficiale, con cui i due informavano i fan di essersi lasciati, online hanno iniziato a girare le teorie sulla possibile motivazione della rottura. Anche Carmela Barbato ha parlato della cosa: secondo l’ex moglie di Gigi D’Alessio, infatti, l’uomo non sarebbe più stato lo stesso da quando è arrivato al successo. Per anni molti hanno puntato il dito contro Anna Tatangelo, vedendola come unica causa della rottura tra i due: lo stesso Gigi però afferma che tra lui e la Barbato ci sono sempre stati dei problemi.

Quindi: perchè i due si sono lasciati dopo 15 anni di relazione? C’è chi crede che sia per motivi religiosi. Anna Tatangelo, infatti, è molto credente: la donna secondo alcuni avrebbe fatto pressioni al compagno per potersi sposare in chiesa. “Gigi e io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, succede a tanti, è successo anche a noi” ha commentato la donna, senza scucirsi troppo. Secondo il settimanale Oggi, però, Anna Tatangelo avrebbe voluto ufficializzare l’unione con Gigi D’Alessio perchè non si sentirebbe legittimizzata nel suo ruolo di compagna e madre.

Altre voci parlano invece di un tradimento: c’è chi ipotizza un ritorno di fiamma tra Gigi D’Alessio e la ex, ma sempre più persone credono (in seguito ad alcune dichiarazioni del cantante) che invece a tradire sia stata la Tatangelo.