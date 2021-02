Amici, parole di fuoco tra Rudy Zerbi e Sangiovanni: “Mi sono rotto i c…”

Ad Amici 20 è esploso un nuovo caso: Sangiovanni, esasperato dalle reprimende di Rudy Zerbi, è deciso a lasciare il programma.

Soffia vento di guerra ad Amici. Il daytime su Canale 5 è stato tutto all’insegna di pesanti bacchettati ai danni degli allievi, dopo i rimproveri della produzione per le condizioni igieniche scadenti della casa. Rudy Zerbi si è scagliato in particolare contro Sangiovanni, e per vari motivi, tra cui il mancato allenamento in palestra. Tanto da decidere di sospendergli la maglia e impedirgli così di esibirsi in puntata. “Basta, me ne vado” si è sfogato amaramente il giovane al termine della sfuriata, “mi sono rotto i co***oni”.

Nuovo terremoto nello studio di Amici

Nel bel mezzo della querelle Zerbi-Sangiovanni è intervenuta la stessa Maria De Filippi in collegamento per difendere l’insegnante e ammonire l’allievo: “Non è per punirti, è per farti capire”. Resta il fatto però che il clima nel talent è sempre più teso e quello di oggi non è affatto un caso isolato: punizioni, minacce e accuse incrociate sono ormai all’ordine del giorno.

C’è da dire però che l’ultimo rimprovero di Rudy Zerbi è arrivato per gli allievi Amici 20 come un fulmine a ciel sereno. Il Nostro ha fatto irruzione a sorpresa, per vedere se dopo l’ultimo provvedimento le cose fossero cambiate. Così non è stato, vista la condizione delle stanze. E come se non bastasse, mentre lui parlava i ragazzi se la ridevano, come nulla fosse. Un affronto per lui inaccettabile. Così, il professore si è molto arrabbiato e ha tuonato durissimo: “Evitate di mangiare mentre uno vi sta parlando. E smettetela di fare risatine, non mi sembra il caso. Non fa proprio ridere”. Uomo avvisato…

