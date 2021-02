Viaggi e vacanze con WWF Travel: le idee e le proposte per l’estate 2021

Le idee di viaggio per l’estate del WWF Travel: alla scoperta della biodiversità d’Italia e non solo.

Sono svariate le iniziative messe in atto dal comparto turistico per la riapertura e la ripartenza sperata e tanto attesa in vista dell’estate 2021. Tra le varie offerte e proposte di idee di viaggio si staglia anche il planning di vacanze e viaggi del WWF. La programmazione di WWF Travel infatti prevede svariate attività e proposte di viaggio molto interessanti, tutto a patto che l’emergenza della pandemia da Covid-19 rientri.

Idee di viaggio: il biowatching con il Wwf

Dalle proposte di viaggio di solo un fine settimana, passando invece per delle vacanze più complete e lunghe, il Wwf Travel ha in mente molte opzioni di viaggio. Il Bio Watching, tanto per fare un esempio è un’idea di viaggio fattibile soprattutto in Italia e che porta alla scoperta di moltissime località nostrane con un occhio ben attento alla fauna e alla flora. Con il termine Biowatching si intende infatti l’osservazione della biodiversità non relegata alla classica osservazione degli uccelli (il più famoso birdwatching) ma nei confronti di tutte le varietà di organismi viventi. Si cammina nella natura, ma l’obiettivo non è una vetta, ma l’osservazione grazie all’aiuto delle guide esperte che accompagnano i visitatori.

Le crociere nel Mediterraneo

Altre proposte riguardano poi il mare con le crociere in barca a vela in compagnia di un biologo che porterà i visitatori a scoprire le bellezze del nostro mare e soprattutto del Santuario Pelagos insieme a dei biologi marini. I viaggiatori della WWF Travel experience saranno coinvolti in una esperienza di ricerca scientifica attiva per identificare, proteggere i cetacei che vivono nel Mediterraneo.

I campi estivi per i ragazzi

Ovviamente tutte queste proposte erano anche rivolte all’estero e il WWF spera di poterle proporre nuovamente in destinazioni come Finlandia e Norvegia assolutamente interessanti a livello paesaggistico e anche per quanto riguarda la fauna locale. Tra le certezze però tornano i campi estivi per i ragazzi che, nel 2020, avevano ottenuto un ottimo riscontro anche grazie alla particolare cura per le accomodation chiaramente in linea con le normative anti-Covid19 che sono necessarie e fondamentali per la sicurezza di tutti, grandi e piccini.

(Fonte Immagini AdobeStock)