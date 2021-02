Tommaso Zorzi superdotato, la rivelazione di Urtis: altro che Siffredi

Giacomo Urtis ha rivelato che Tommaso Zorzi è superdotato e che persino Rocco Siffredi potrebbe invidiarlo.

Dopo una breve parentesi al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis (il chirurgo delle star) è tornato alla sua vita quotidiana, ma non disdegna di parlare di quanto accaduto al Grande Fratello Vip e del rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi. Probabilmente è stata proprio la presenza dell’influencer e di altre vecchie conoscenze a convincerlo a prendere parte al reality.

Intervistato da ‘Nuovo‘, Giacomo parla innanzitutto di Tommaso e rivela: “Ci conosciamo da più di dieci anni e quando lui studiava a Londra capitava che lo raggiungessi. La sera uscivamo e ci divertivamo come i pazzi”. Giacomo in seguito spiega che proprio la sua presenza è stata fondamentale per l’ambientamento al GF Vip: “Quando ci siamo ritrovati nella casa non mi sembrava di essere in tv, ma in vacanza con i miei amici. Ho ritrovato anche Dayane Mello, Giulia Salemi e Cecilia Capriotti“.

Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis rivela: “Farebbe impallidire Siffredi”

Continuando il discorso sulle amicizie, il chirurgo dice: “Facevamo parte della stessa compagnia. Tommaso mi ha colpito subito perché è un ragazzo estroso con una grande cultura. Per gioco ci siamo divertiti ad indossare abiti femminili e scarpe con i tacchi, improvvisando delle sfilate di moda casalinghe e lui già allora di divertiva a commentarle come ha fatto nella casa”.

Nella parte successiva dell’intervista, Giacomo si è lasciato andare a delle confidenze più intime: “Tra amici si chiacchiera e confermo che lui è ‘Tanta Roba!!!’. Potrebbe fare impallidire Siffredi”. Sul famosissimo attore porno ha poi rivelato che uscito dalla casa ha ricevuto un’offerta di lavoro che ha declinato, ma ha aggiunto: “Lo proporrà a Tommaso”. Sulla vittoria del reality, Giacomo si dice certo che lo vincerà una tra Dayane Mello e Stefania Orlando, perché non Tommaso? “I migliori non vincono mai”.

