Stasera in tv film | Left Behind – La Profezia: trama, cast e trailer del film

Left Behind – La profezia, film del 2014 diretto da Vic Armstrong, è l’adattamento cinematografico del romanzo intitolato Gli esclusi e remake del film Prima dell’apocalisse: tutti i dettagli sulla pellicola in onda oggi, 25 febbraio.

Il film di stasera che ha come protagonista il primo Oscar Nicolas Cage, è un adattamento cinematografico dal romanzo Gli esclusi. Questo rappresenta il primo dei sedici capitoli che compongono la serie fantastico-apocalittica scritta da Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. Il racconto si basa sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele, trasposte in epoca attuale. La pellicola è il remake di Prima dell’apocalisse, uscito nelle sale cinematografiche nel 2000.

Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardanti Lift Behind – La Profezia.

Lift Behind – La Profezia: trama

Rayford, pilota di linea, sta per compiere gli anni ma decide di passare la sua giornata a lavorare per la compagnia aerea di cui fa parte piuttosto che con la sua famiglia. La scelta di Rayford è dovuta a un flirt con un’assistente di volo, proprio con la quale salirà sull’aereo adibito per il suo prossimo incarico. La figlia di Rayford, però, tornata appositamente a casa per vedere il padre in occasione del suo compleanno, si reca in aereoporto per fagli una sorpresa. La ragazza coglierà l’intimità fra l’uomo e l’hostess e ne rimarrà colpita negativamente. Nel frattempo Chloe, conosce Buck, ragazzo che le mostra subito il suo interesse, prima di imbarcasi proprio sul volo pilotato da Rayford.

Ogni cosa cambia quando, improvvisamente, mentre Chloe è in macchina vede scomparire suo fratello e si rende conto che anche sua madre e altri milioni di persone non sembrano più appartenere a questo mondo.

Left Behind, cast del film

Nicolas Cage (Rayford Steele);

Cassi Thomson (Chloe Steele);

Chad Michael Murray (Buck Williams);

Lea Thompson (Irene Steele);

Nicky Whelan (Hattie Durham);

Quinton Aaron (Simon);

Jordin Sparks (Shasta Carvell);

Martin Klebba (Melvin Weir);

Lolo Jones (Lori);

Lance E. Nichols (Pastore Bruce Barnes).

Trailer ufficiale

