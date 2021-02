Stasera in tv – Che Dio ci aiuti 6: cast e anticipazioni di oggi, 25 febbraio

By

Che Dio ci aiuti 6, fiction Rai con Elena Sofia Ricci, andrà in onda stasera in televisione con il penultimo appuntamento della stagione: le anticipazioni di oggi, 25 febbraio

La fiction di Rai 1 in onda oggi, 25 febbraio, alle ore 21.25, con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, ci dà appuntamento con due nuovi episodi.

Scopriamo insieme cosa accadrà in anteprima nei due nuovi episodi della fiction. Che Dio ci aiuti, le novità della stagione Fra le novità che riguardano la serie c'è innanzitutto il cambio di location.

La grande famiglia allargata di Rai 1 si trasferisce in un convento ad Assisi, città natale di suor Angela e luogo di grande ricchezza culturale. Dettaglio noto e molto discusso sui social è stato inoltre il noviziato di Azzurra. È tornata sul piccolo schermo anche una vecchia conoscenza della serie, Diana Del Bufalo, nei panni di Monica.

Anticipazioni su stasera sulla fiction con Elena Sofia Ricci

Nel primo episodio di Che Dio ci aiuti di stasera, intitolato Non dire no, si avrà la certezza che le condizioni di Primo sono tanto critiche da necessitare di un trapianto di rene. Erasmo che essendo suo figlio potrebbe essere un donatore compatibile, decide di non sottoporsi al test.

Azzurra continua a sognare che Penny e Monica si accettino reciprocamente, ma i fatti non sembrano voler confermare le sue aspettative.

Azzurra continua a sognare che Penny e Monica si accettino reciprocamente, ma i fatti non sembrano voler confermare le sue aspettative. In Convento, infatti, arriverà Edo, figlio di Luca di cui un tempo si era occupata assieme a Nico, e questo evento finirà per coinvolgere totalmente Monica.

