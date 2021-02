“Leggo poco”, e diventa sottosegretaria alla Cultura del Governo Draghi

Disse: “Non leggo un libro da tre anni”. Ora è sottosegretaria alla Cultura. La leghista Lucia Borgonzoni nella squadra dell’esecutivo Draghi

La lunga trafila per la definitiva composizione del Governo Draghi è finalmente terminata. E’ arrivata anche la faticosa nomina dei sottosegretari. Non è stata facile visto che è stato necessario mettere d’accordo tutti i partiti che sono a sostegno di Mario Draghi, vale a dire l’intero Parlamento, esclusi Fdi e una porzione di minoranza dei 5s. Non sono mancate le polemiche su alcune nomine. L’ultima ha riguardato quello di Lucia Borgonzoni, nominata sottosegretaria alla cultura. Ha sollevato polemiche perchè aveva dichiarato che non leggeva molto.: “Leggo poco, studio sempre cose per lavoro. L’ultima cosa che ho riletto per svago è Il Castello di Kafka, tre anni fa. Ora che mi dedicherò alla cultura magari andrò più al cinema e a teatro”, dichiarò l’ex candidata leghista alla guida della Regione Emilia Romagna.

Ecco la lista dei sottosegretari e dei viceministri

Presidenza del Consiglio

• Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento)

• Dalila Nesci (Sud e coesione territoriale)

• Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e transizione digitale)

• Vincenzo Amendola (Affari europei)

• Giuseppe Moles (Informazione ed editoria)

• Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica)

• Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni – viceministro

Manlio Di Stefano,

Benedetto Della Vedova

Interno

Nicola Molteni,

Ivan Scalfarotto,

Carlo Sibilia

Giustizia

Anna Macina,

Francesco Paolo Sisto

Difesa

Giorgio Mulè,

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli – viceministro

Claudio Durigon,

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin – viceministro

Alessandra Todde – viceministro

Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni,

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana, Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova – viceministro

Alessandro Morelli – viceministro

Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto,

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia,

Rossano Sasso

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni

Salute

Pierpaolo Sileri,

Andrea Costa.

Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport.

