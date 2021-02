Sanremo, Amadeus invita Schwazer, vittima del doping che non fu

Amadeus invita Schwazer a Sanremo: “Ridare dignità a un grande sportivo”. Il marciatore sarà ospite della kermesse mercoledì 3 marzo

E’ stato vittima di un caso di doping inesistente, che gli ha segnato la carriera. La giustizia è arrivata fino in fondo soltanto pochi giorni fa, troppo tardi per riprendersi la marcia, le platee, i sacrifici, il sudore. Però, in compenso, e non è poco, Alex Schwazer ha recuperato la dignità, ha dimostrato la sua innocenza. Per questo motivo Amadeus ha deciso di invitarlo al festival di Sanremo. E’ un modo per regalare il giusto spazio alla giustizia restituita ad un atleta: “Ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara per colpa di un’accusa di doping rivelatasi infondata”. Queste le parole del conduttore della kermesse canora. Al marciatore toccherà mercoledì 3 marzo.

Sanremo, Amadeus invita Schwazer

Alex Schwazer racconterà sul palcoscenico dell’Ariston tutta la sua storia. Una parte del suo racconto è stato fatto già alla Gazzetta: “Adesso che si fa? Non lo so – dichiarò il campione alla Rosa -. D’istinto mi piacerebbe staccare il telefono, godermi questa vittoria in famiglia. Mangiare la torta preparata da mia moglie, scherzare con i figli… Cose semplici, le più belle. Rese ancora più belle da quello che è accaduto”. Poi diventa più serio, lascia uscire le sue impressioni: “Tutti pensano che ho lottato perché volevo ritornare a marciare. Ecco, in una scala di valori questo occupa solo il 10% del totale. La vera molla era dimostrare la mia innocenza. Perché ci avevo messo la faccia nel mio ritorno da pulito, dopo aver pagato giustamente nel 2012 le colpe per il doping. Nel 2016 sapevo di essere vittima”.

Poi un riconoscimento ai suoi avvocati e al magistrato che ha creduto alla loro tesi ed ha deciso di verificare quella provetta. Intanto, sul palco oltre ad Alex saliranno anche altri sportivi come Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Mihajlovic e Ibrahimovic.

