Sanremo 2021 ospiti, altri due volti noti dello sport al Festival FOTO

Lista Festival di Sanremo 2021 ospiti, si aggiungono ai nomi già conosciuti quelli di altri due esponenti del mondo sportivo, di chi si tratta.

Sanremo 2021 ospiti, annunciata la presenza di due personalità del mondo dello sport. Si tratta di Federica Pellegrini ed Alex Schwazer, che si aggiungeranno in tal senso al Alberto Tomba. Per la pluripremiata campionessa di nuoto si tratta di un ritorno al Festival, avendo già calcato il palco del teatro Ariston nell’edizione del 2012. In quella circostanza la conduzione venne affidata a Gianni Morandi e Rocco Papaleo, con anche la partecipazione di Ivana Mrazova.

La veneziana di Mirano presenzierà nella serata di sabato, proprio in concomitanza con la presenza di Tomba. Intanto prosegue anche il suo ruolo di giurata ad ‘Italia’s got Talent’ su Sky Uno. Invece, nel novero degli ospiti di Sanremo 2021, Schwazer farà la propria apparizione nella serata di apertura, martedì 2 marzo 2021. Per quanto riguarda i vip del mondo dello sport che daranno il loro contributo alla ormai imminente edizione del Festival, ci saranno pure Zlatan Ibrahimovic e – ma la sua presenza è ancora in forse – Sinisa Mihajlovic. L’attaccante del Milan sarà la guest star assoluta per tutte e cinque le serate della kermesse canora.

Sanremo 2021 ospiti, il cast femminile al completo

Ed in caso di si raggiungerà la Liguria, dove ha vissuto dal 1994 al 1998 perché tesserato per la Sampdoria a quei tempi, Mihajlovic. L’attuale allenatore del Bologna ed ex difensore, famosissimo per i suoi temibili calci di punizione, racconterà l’esperienza vissuta dopo avere convissuto a lungo con la leucemia.

Definito anche il cast femminile, che annovererà le presenze illustri delle varie Luisa Ranieri, Simona Ventura, Vittoria Ceretti, Matilde de Angelis, Beatrice Venezia, Serena Rossi, Loredana Bertè, Barbara Palombelli e della cantante Elodie. Quest’ultima ‘cambierà sponda’ in questa circostanza. Tra le ospiti ci sarà anche Giovanna Botteri, nota telegiornalista conosciuta per la sua professionalità e per le lunghe corrispondenze dall’estero.