Roma – Braga Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Roma e Braga è valido per i sedicesimi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo lo stop dell’Atalanta contro il Real Madrid, che sancisce tre sconfitte su tre da parte delle italiane negli ottavi di Champions League, oggi è il momento del ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League e in campo ci sono tre italiane. Parte il Napoli alle 18.55, mentre Milan e Roma sono attese dai loro impegni alle 21.

I giallorossi romanisti sono quelli che sicuramente giocheranno più sul velluto dopo i goal di Edin Dzeko e di Borja Mayoral che hanno deciso la gara di andata, mettendo così al sicuro la qualificazione contro un avversario non certo irresistibile. Per i giallorossi, anche un anticipo di grande calcio in vista della sfida di campionato col Milan.

Precedenti di Roma – Braga e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa giallorossi e i portoghesi del Braga è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (253). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Seconda sfida in assoluto tra le due squadre, dopo quella dell’andata vinta appunto dalla Roma per due a zero. Il passato del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, invece, è legato a doppio filo proprio alla formazione portoghese, che ha allenato tra il 2015 ed il 2016 vincendo una Coppa di Portogallo. I giallorossi in 18 delle precedenti 20 occasioni in cui hanno vinto il match d’andata hanno poi raccolto la qualificazione.

Roma e Braga, le due squadre in campo: le formazioni

Carvalhal e Fonseca stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: