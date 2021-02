Ragazzo trovato morto nella neve, la famiglia vuole risposte

Com’è possibile che un ragazzo di 15 anni, completamente in salute, perda la vita senza alcuna spiegazione?

L’8 febbraio Alfie Lawton, un ragazzo di 15 anni, è stato trovato senza vita a New Malden, nel sud di Londra. Quel giorno Alfie era uscito per incontrare alcuni amici, ma non ha mai fatto ritorno a casa. Il suo corpo è stato trovato poco dopo le 19 su una collina innevata vicino a binari della ferrovia. L’autopsia ha escluso l’omicidio, ma la polizia è ancora in alto mare e ha dichiarato la morte del ragazzo come “inspiegabile”. La famiglia vuole che venga fatta luce su questa tragedia, e ha fatto un appello a chiunque abbia informazioni sull’accaduto.

Leggi anche –> Accuse di stupro, l’attore Gérard Depardieu rompe il silenzio

Come può morire un ragazzo di 15 anni?

Un uomo aveva trovato il quindicenne nel parco giochi Green Lane ma, nonostante gli sforzi della polizia e dei paramedici, fu dichiarato morto poco tempo dopo. L’adolescente aveva detto alla madre, Sarah, che stava uscendo per incontrare degli amici. Suo cugino Sacha ha poi detto in un’intervista che suo cugino “era riverso nella neve su una riva”. Quest’ultima era davvero molto ripida, ci si doveva quasi arrampicare per raggiungerne la cima. Per questo motivo, una delle ipotesi della polizia era che Alfie fosse caduto, ma non c’erano segni che lo confermassero. La famiglia ha detto che, quando i paramedici hanno misurato la temperatura dell’adolescente, scesa a 22°C: ben al di sotto dei normali 37°C. Sasha ha poi aggiunto: “Alfie è andato al parco un giorno e non è più tornato, e non ci sono segni visibili che sia stato attaccato. Pensiamo che sia successo qualcosa di medico. Ma vogliamo solo risposte”.

Leggi anche –> Marisa Cavanna, morta a 96 anni: 25 milioni di euro in beneficenza

L’ispettore dei polizia, Andy Griffin, ha detto: “La famiglia di Alfie e la loro comunità di vicini e amici stanno lottando contro il dolore di perdere un giovane così meraviglioso e vivace. La polizia sta indagando attivamente sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte di Alfie, che attualmente rimane inspiegabile. Abbiamo bisogno di più informazioni per le nostre indagini, e per dare risposte alle domande della famiglia su ciò che è successo ad Alfie quel giorno. Se qualcuno dovesse avere qualche informazione, indipendentemente da quanto insignificante pensano possa essere, si prega di fornirle alla squadra di indagine“.