Padova, il dramma della prof uccisa dal Covid: “Un’insegnante fantastica”

Manuela Andreoli, docente di inglese, è morta a soli 49 anni dopo aver contratto il Covid: i suoi allievi senza parole.

“Era un’insegnante fantastica”: così docenti e studenti della scuola media Briosco di Padova ricordano la professoressa Manuela Andreoli, 49 anni, di Selvazzano Dentro (Padova), docente di inglese lunedì scorso è morta dopo aver contratto il Covid-19.

L’ultimo saluto a una prof speciale

“Era un’insegnante fantastica – racconta Stefano Rotondi, preside della scuola media Briosco –. Siamo tutti molto tristi e abbattuti. La professoressa Andreoli organizzava incontri con esperti per far capire l’importanza della conoscenza delle lingue straniere nel mondo del lavoro e durante il lockdown ha fatto lezione contemporaneamente alla sua classe e a una a New York”.

Manuela Andreoli viveva a Selvazzano Dentro (Padova) con il marito e i loro cinque figli. Insegnava alla scuola di via Filippo Lippi all’Arcella, che fa parte del Terzo Istituto Comprensivo, dal 2017 e poco prima delle vacanze di carnevale ha contratto il virus. Poi il ricovero in terapia intensiva all’ospedale civile, da cui non è più uscita, e il repentino peggioramento della sue condizioni di salute, fino al tragico epilogo.

Ancora non è stata fissata la data del funerale di Manuela Andreoli, ma probabilmente la cerimonia si terrà la prossima settimana, ovviamente con tutte le restrizioni imposte dall’emergenza pandemica. Nel pomeriggio di martedì 23 febbraio, intanto, tutta la scuola in cui insegnava ha ricordato la prof durante un momento di raccoglimento. Grande commozione soprattutto tra gli alunni della sezione C, quella in cui la prof insegnava da quattro anni, e in particolare tra gli studenti dell’ultimo anno, che avrebbe accompagnato all’esame di Stato.