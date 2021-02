Oroscopo del giorno, venerdì 26 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è oramai ad un passo da noi. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 26 Febbraio 2021.

Febbraio è quasi alla fine dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunto il momento di lasciarsi andare e fidarsi ciecamente del proprio istinto? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì 26 Febbraio 2021.

Venerdì 26 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Luna favorevole per voi durante la giornata di oggi. Il lavoro andrà a gonfie vele e sarete un vero e proprio vulcano di idee. Cercate di non procrastinare e di concentrarvi al massimo sui vostri prossimi obiettivi. Forza e coraggio!

Toro. Allarme rosso per quel che riguarda l’amore durante la giornata di oggi. Sarà infatti necessario procedere con cautela e prepararsi a qualche scontro. Semaforo rosso invece sul lavoro, sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

Gemelli. Durante la giornata di oggi saranno favoriti i nuovi incontri e le relazioni. Abbandonate dunque la solitudine e godetevi un po’ di sana compagnia. Tutti hanno bisogno di staccare un po’ la spina, soprattutto dopo un periodo intenso come il vostro.

Cancro. È giunto per voi il momento di riflettere e di mettere in ordine idee e pensieri. Cercate di ragionare bene sulle vostre prossime mosse e di iniziare a lavorare il più possibile per tagliare nuovi traguardi.

Leone. La giornata sarà ideale per l’amore e il romanticismo, non lasciatevi dunque sfuggire nessuna buona opportunità. Nonostante il periodo di tensioni vissuto sul lavoro, cercate di impegnarvi al massimo durante le prossime ore, i risultati saranno degni di nota.

Vergine. Luna piena per voi durante la giornata di oggi. Sarà necessario procedere con cautela e misurare bene le parole da utilizzare prima di lanciarsi in qualche discussione. Sul lavoro arriveranno invece delle belle sorprese, tenetevi pronti.

Bilancia. La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’amore e ai sentimenti, perciò tenetevi pronti. Un po’ di disagio e di indecisione potrebbero guastare il vostro buonumore sul lavoro, ma non temete, le cose si sistemeranno entro la fine della giornata.

Scorpione. Un po’ di tensione nell’aria per quel che riguarda la giornata di oggi. Avete esaurito la carica, e dovreste perciò pensare innanzitutto al vostro riposo, sia fisico che mentale. Non trascurate la vostra salute e ricordate di mettervi sempre al primo posto.

Sagittario. La Luna sarà ancora dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi regalerà un po’ di stabilità in amore. Dovrete però fare i conti con l’indecisione ed arrovellarvi nel tentativo di prendere una decisione. Fidatevi del vostro istinto, non sbaglierete.

Capricorno. È in arrivo un intenso fine settimana ed è bene che non vi facciate cogliere impreparati. Mettete il turbo e cercate di sbrigare il prima possibile tutte le questioni più tediose, in modo da lasciar posto alle frivolezze dopo mezzogiorno.

Aquario. La giornata non sarà per voi particolarmente semplice. Qualche nuvola potrebbe infatti colorare di grigio il vostro cielo, trascinandosi dietro del malumore. Approfittatene per fermarvi e prendere un profondo respiro. Non temete, si risolverà tutto per il meglio.

Pesci. Il passato tornerà a bussare alle vostre porte durante la giornata di oggi, portandosi dietro un po’ di malinconia. Non è però il momento di crogiolarsi nel rimorso, cercate dunque di allontanare i pensieri negativi e di rimanere concentrati sui vostri obiettivi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.