Oggetto misterioso passa accanto ad aereo di linea: un UFO?

Mistero in volo, un radio trasmettitore esperto non credeva ai suoi occhi quando ha creduto di aver intercettato un UFO.

Periodicamente negli Stati Uniti si assiste ad avvistamenti misteriosi, strane luci nel cielo e racconti di persone che giurano di aver visto oggetti non identificati nel cielo di questo o quello Stato. Sono gli UFO, gli Unidentified Flying Objects, con cui gli americani hanno un rapporto di amore-odio da “Incontri ravvicinati del terzo tipo” in poi. Questa volta si tratta di un radio trasmettitore esperto che ha riportato un’intercettazione davvero misteriosa…

Un UFO ha sorvolato il cielo di Cincinnati?

Si chiama Steve Douglass, il radio trasmettitore esperto che ha ricevuto l’incredibile segnalazione da parte di un pilota di un aereo di linea che nella giornata di domenica 21 febbraio si è visto nientemeno che un UFO sorvolare la fusoliera dell’aereo in cui stava lavorando, il volo 2292 dell’American Airlines. Una storia che ha davvero dell’incredibile, in cui è stata coinvolta anche l’FBI.

Leggi anche–> Alieni, noto astronomo sostiene: “Ci hanno visitato nel 2017, le prove”

Lo strano incontro è avvenuto all’altezza di 36,000 piedi, in una regione remota a ovest di Des Moines, durante il volo di linea numero 2292, che collega Cincinnati a Phoenix. Il pilota ha notato un “oggetto cilindrico che sembrava quasi un missile e si muoveva davvero velocemente” e che è passato proprio sopra la fusoliera dell’aereo. Queste informazioni derivano dalla conversazione tra il pilota e il nostro Steve, il radiotrasmettitore che ha raccolto la segnalazione incredibile.

Leggi anche–> Gli alieni esistono e sono in contatto con noi e con gli Usa: l’annuncio…

Dato che l’oggetto misterioso è stato avvistato in un area vicina a White Sands Missile Range, dove si fanno esercitazioni con missili, si potrebbe pensare che si sia trattato semplicemente di un test missilistico. Tuttavia, un portavoce di White Sands ha specificato che quel giorno non sono stati fatti test di alcun tipo nella zona incriminata. Quindi di cosa si tratta? Di un UFO? O c’è una spiegazione logica? Per ora la risposta non c’è e l’FBI è stata chiamata per ulteriori indagini che smentiscano o confermino i sospetti.