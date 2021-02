Napoli – Granada Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Napoli e Granada è valido per i sedicesimi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo lo stop dell’Atalanta contro il Real Madrid, che sancisce tre sconfitte su tre da parte delle italiane negli ottavi di Champions League, oggi è il momento del ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League e in campo ci sono tre italiane. Parte il Napoli alle 18.55, mentre Milan e Roma sono attese dai loro impegni alle 21.

Leggi anche -> Inter, positivi Marotta e Ausilio: ci sono altri tre contagiati

Per i partenopei la sfida più complicata: la squadra di Gattuso non solo viene da un periodo non proprio eccellente a livello di gioco e risultati, ma deve anche fare i conti con una difficile remuntada. Infatti, la ‘matricola’ Granada, rivelazione della Liga lo scorso anno e attualmente nona, all’andata una settimana fa ha piegato il Napoli per due a zero.

Leggi anche -> Napoli-Granada, in caso di sconfitta esonero per Gattuso: c’è Benitez

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Napoli – Granada e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra i padroni di casa e gli ospiti spagnoli è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (254 del digitale terrestre). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Seconda sfida in assoluto tra le due formazioni dopo la partita dell’andata vinta dal Granada. I partenopei hanno 19 precedenti non propriamente felicissimi contro formazioni spagnole. Hanno infatti vinto appena cinque delle sfide precedentemente disputate. Non solo: se guardiamo ai precedenti recenti, c’è un solo successo, vale a dire quello contro la Real Sociedad per 1-0, ottenuto quest’anno nei gruppi dell’Europa League.

Napoli e Granada, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Martinez hanno completato le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni: