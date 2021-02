Mr e Mrs Potato diventano neutrali per le norme di genere: è polemica. Il produttore del famoso giocattolo, con cui i bambini si divertono da 70 anni, lo ha recentemente annunciato.





La nuova versione del gioco, che prenderà il nome di Potato Head, sarà sugli scaffali presumibilmente in autunno. I bambini avranno in questo modo la possibilità di dar vita a personaggi, in egual modo, di genere o non di genere.

Mr e Mrs Potato diventano neutrali per combattere le norme di genere

In molti ricorderanno il giocattolo, sul mercato da 70 anni, in particolar modo dal momento che ha ricevuto un ruolo di primo piano all’interno del film Disney Pixar Toy Story. Oggi, Mr e Mrs Potato stanno però per cambiare il loro aspetto e divenire dei personaggi privi di un’identità di genere, proprio per abbattere gli schemi delle norme tradizionali sui generi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Giocattolo ritirato | “Contiene sostanza pericolosa per i bimbi” – FOTO

Ad annunciarlo è stato lo stesso produttore del giocattolo, Hasbro. Nei negozi di giocattoli, nei prossimi mesi, saranno così disponibili cofanetti del famoso gioco, senza più avere all’interno la struttura della famiglia tradizionale, in modo tale che i bambini possano anche creare famiglie di patate dello stesso sesso o con un unico genitore.

Potrebbe interessarti anche –> Dolce Forno Harbert, come funzionava: quanto vale oggi il gioco anni ’80

Leggi anche –> Stati Uniti, la Mattel lancia il giocattolo più assurdo di sempre

Come si legge sul Dailymail, la Hasbro ha sostenuto che le identità di genere, attualmente esistenti per quanto riguarda lo storico giocattolo, possono essere limitanti per i più piccoli e necessitano di essere rinnovate.

Il lancio della nuova versione del giocattolo non è piaciuto proprio a tutti. Moltissime sono state infatti le polemiche piovute sui canali social. Alcuni utenti hanno definito la proposta “assurda”. Altri hanno ricordato come nel film Toy Story, Mr Potato riprenda il personaggio di Woody proprio per non essersi rivolto a lui come “Mister”. “Che sia necessaria una riedizione del film di animazione?”, si sono chiesti alcuni. Staremo a vedere se, con l’uscita della nuova edizione del giocattolo, si rinnoveranno anche le più accese polemiche.