Milan – Stella Rossa Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Si gioca Milan – Stella Rossa per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri cercano il pass per il passaggio del turno.

Milan Stella Rossa streaming ed altre informazioni su come seguire la partita. Il match mette in palio il passaggio agli ottavi di Europa League, con Ibrahimovic e compagni che non possono fallire la qualificazione. Per gli uomini di Stefano Pioli c’è da riscattare la secca sconfitta subita nel derby contro l’Inter per 3-0.

Leggi anche –> Alisson, padre trovato morto in un lago: il dramma dell’ex Roma

La partita d’andata contro la compagine croata, giocata una settimana fa, era finita con il risultato di 2-2. Una situazione che mette al riparo il Milan anche un una situazione di pareggio per 0-0 o per 1-1. Mentre andrà evitata a tutti i costi la sconfitta con qualsiasi punteggio. Il risultato di vittoria invece consente all’ex capolista della Serie A di potersi imporre anche solo con un gol.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Milan Stella Rossa streaming, dove vederla e probabili formazioni

Il match Milan Stella Rossa sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport Uno sia su satellite che digitale terrestre oltre che sul web. Partita visibile anche su Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro), oltre che sulla app per abbonati SkyGo. Gara che comincerà alle ore 21:00 e che potrà essere seguita anche su Rai Radio1