Melissa Satta fidanzato, lei beccata a casa di un uomo FOTO

Melissa Satta fidanzato, la showgirl intercettata mentre esce dall’abitazione di un uomo molto facoltoso e conosciuto. Di chi si tratta.

Melissa Satta fidanzato, ci sarebbe un contatto da non sottovalutare secondo ‘Oggi’. Il settimanale ha pubblicato una serie di foto della showgirl carpite dai paparazzi e che la vedono in compagnia di un facoltoso imprenditore. La bellissima sarda esce dalla casa di lui e proprio il 14 febbraio, il giorno di San Valentino.

Il presunto futuro fidanzato di Melissa Satta è Mattia Rivetti e lei è uscita da casa di quest’ultimo con un bel mazzo di rose rosse. Il gossip è circolato potente sul conto della 35enne nata a Boston da famiglia sarda. Si era parlato di Matteo Rivetti, che di Mattia è cugino. Ma qui si è trattato di un evidente errore, dovuto anche all’assonanza dei nomi di entrambi. Poi c’è chi ha vociferato di un flirt di Stefano De Martino, il quale risulta ufficialmente ‘libero’ sulla piazza. Nonostante gli ‘abboccamenti’ di Andrea Delogu con l’ex di Belen Rodriguez (ma lei ha precisato che è solo un gioco tra amici, n.d.r.).

Melissa Satta fidanzato, le basi per costruire qualcosa di importante con Rivetti sembrano esserci

Ad ogni modo qualunque intreccio aveva ricevuto la pronta smentita proprio di Melissa, che poco prima di Natale si era lasciata con Kevin-Prince Boateng. Il rapporto con il calciatore del Monza resta comunque molto buono.

Questo in virtù del grande affetto che entrambi provano per il loro figlio Maddox, nato nel 2014. Ed il centrocampista del Ghana è anche molto legato a Riccardo, uno dei due fratelli della showgirl. Tutti fattori che contribuiscono a tenere alte quelle che sono stima e rispetto reciproco. Ed anche per questa comprensione tutti e due hanno ricevuto degli elogi ed anche i messaggi di dispiacere da parte dei fans, che non avrebbero mai voluto vederli divisi.