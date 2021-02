Marisa Cavanna, morta a 96 anni: 25 milioni di euro in beneficenza

By

La sorprendente eredità di Marisa Cavanna, una prof in pensione morta a 96 anni: 25 milioni di euro in beneficenza.

Sta facendo il giro del web la storia di una donna di 96 anni, Marisa Cavanna, che è morta a dicembre a Genova, ma ha fatto un ultimo gesto d’amore per il prossimo che sta facendo molto discutere. All’apertura del testamento della donna, infatti, sono rimasti tutti senza parole. L’anziana se ne è andata lasciando in beneficenza 25 milioni di euro.

Avete letto bene: i “risparmi di una vita” dell’anziana sono una sorpresa milionaria che andrà adesso a finanziare addirittura 16 enti della Liguria. Non poteva mancare in questo elenco l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Ma c’è anche il Galliera, a cui finisce in eredità una prestigiosa villa dal valore di 3 milioni di euro.

L’eredità di Marisa Cavanna: il suo testamento e il necrologio scritto da sola

La storia di questa donna è davvero incredibile: ex professoressa di Lettere, Marisa Cavanna ha voluto di proprio pugno scrivere il suo necrologio, per ringraziare i medici che l’hanno aiutata. Nei suoi ricordi, anche la “lunga schiera” di ex allievi. Ma attenzione, perché la donna ha accontentato davvero tutti, dalla figlia del fratello ad alcuni amici, fino al curatore testamentario, il quale è rimasto senza parole quando ha scoperto l’entità del lascito.

Marisa Cavanna ha pensato anche alla sua badante, che l’ha amorevolmente accudita e che è stata “ripagata” con 3,7 milioni di euro. Non è finita qui: nel testamento olografo, pronto nel 2012, ha anche lasciato alla nipote i documenti della “nobile famiglia Contarini da cui discendiamo”. Beni dei quali al momento non si conosce l’entità e che dovranno essere quantificati. L’anziana donna, rimasta lucida fino alla fine, era molto religiosa, viveva una vita riservata e non si era mai sposata.