Maria Teresa Ruta senza freni: “L’abbiamo fatto 7 volte in un pomeriggio”

Maria Teresa Ruta racconta l’amore con il suo Roberto, svelando che hanno in progetto di sposarsi sott’acqua.

La lunga esperienza di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dalla nascita di un rapporto d’amicizia intenso con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma anche dalle polemiche a distanza con l’ex marito Amedeo Goria. Il momento sicuramente più toccante è stato quando ha rivelato di aver subito una violenza sessuale quando era solamente una ragazza, un racconto denso di dolore e passione che ha ispirato il compagno Roberto Zappulla: dopo aver ascoltato il racconto ha scritto la canzone ‘Lividi’.

Il reality si è concluso con un’uscita teatrale, Maria Teresa è uscita dalla casa quasi senza salutare. Un gesto che ha stupito soprattutto i suoi amici intimi, con i quali ha chiarito pochi giorni dopo sempre al GF Vip. Archiviato il GF Vip, l’ex concorrente è tornata tra le braccia del suo Roberto e pensa a sposarsi. Per le nozze ha scelto una location subacquea ed una festa itinerante. In realtà i due si sono fatti le promesse matrimoniali ben 8 volte, in otto Paesi differenti e con altrettanti riti. Affinché l’unione venga riconosciuta legalmente, però, devono sposarsi anche in Italia.

Maria Teresa Ruta: “L’abbiamo fatto 7 volte in un pomeriggio”

Intervistata dal settimanale ‘Nuovo‘, Maria Teresa parla della sua idea di nozze: “Stiamo organizzando un matrimonio sottomarino e mi stanno confezionando una muta da sub completamente bianca. Mi piacerebbe immergermi a San Fruttuoso, in Liguria, dove c’è il Cristo degli Abissi. Poi però faremo un matrimonio ‘diffuso‘, nel senso che gireremo per tutta l’Italia per festeggiare con gli amici e i parenti”.

In un secondo momento Maria Teresa parla dell’amore per Roberto: “Ridiamo sempre, mi ama e mi fa sentire desiderata. Ci conosciamo da 15 anni e ho subito capito che poteva funzionare”. Oltre la sintonia a legarli c’è un’estrema fiducia, la conduttrice infatti non ha dubbi sulla sincerità dell’amore che Roberto prova per lei: “Roberto è fedele. Non è facile trovare un uomo che non guardi le altre donne. E poi mi fa capire che gli piaccio per come sono”. Ovviamente c’è anche una grande passione, Maria Teresa infatti rivela: “Ricordo un pomeriggio di passione: abbiamo fatto l’amore sette volte”.

