Manuel Zardetto, chi è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi: ha una figlia piccola

Manuel Zardetto è stato insieme a Tommaso Zorzi. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su di lui e sulla loro storia.

Manuel Zardetto è un giovane papà omosessuale di 34 anni, che è stato eletto proprio quest’anno come il ‘Papà più bello d’Italia’. È nato e cresciuto in Paraguay, ad Asuncion, trasferendosi in Italia, a Milano, soltanto dopo essere stato adottato. L’uomo lavora oggi nell’ambito delle telecomunicazioni e vanta un seguito non indifferente sui social. I suoi fan stravedono infatti per lui. Scopriamo dunque qualcosa in più sull’ex fidanzato di Tommaso Zorzi e sulla sua vita privata.

Leggi anche->GF Vip, Tommaso Zorzi cacciato fuori? Ecco cosa sta succedendo

Diversi anni fa, Manuel ed una sua carissima amica hanno deciso, tramite l’inseminazione artificiale, di avere un figlio. È nata così poco tempo dopo Mia, una bimba intelligente e vivace che adesso ha già compiuto 6 anni. Manuel lotta da allora contro la discriminazione e porta avanti la sua battaglia con coraggio per difendere i propri diritti. “Non accettano la mia condizione di padre omosessuale, ma sono determinato a difendere il mio diritto di avere una famiglia.” ha dichiarato l’uomo durante un’intervista per il settimanale Nuovo.

Leggi anche->Tommaso Zorzi Dayane Mello, lui la disintegra: “Fingi amore” VIDEO

Per quando riguarda la sfera privata, Manuel ha raccontato di essere attualmente alla ricerca dell’amore. “Voglio le farfalle nello stomaco.” ha dichiarato per il magazine. “Sogno un uomo maturo al mio fianco, che sia risolto, con il quale condividere tante cose, sia come papà di Mia, sia come Manuel”. L’uomo ha poi continuato, tirando in ballo l’ex fidanzato Tommaso Zorzi, al momento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “Deve avere la testa sulle spalle. Non posso più permettermi di andare a recuperare in giro gente brilla dopo le serate, come facevo con il mio ex Tommaso Zorzi”.

Leggi anche->Tommaso Zorzi superdotato, la rivelazione di Urtis: altro che Siffredi

“Una storia breve ma intensa, che risale a quattro anni fa.” ha raccontato Zardetto in merito alla liaison amorosa avuta con Zorzi. La loro relazione si è interrotta ma i due pare siano rimasti in buoni rapporti. Durante l’intervista, Manuel non si è risparmiato nessun commento. Ha parlato dell’ex fidanzato, rivelando che dietro alle telecamere non è il solito ‘Tommy’ che tutti sono abituati a vedere. “Al GF Vip non mi è piaciuto per niente. È emerso solo il personaggio, non quello che è davvero”. Poi ha sganciato la bomba: “Se gli auguro di vincere? Per niente! Io incrocio le dita per Dayane Mello, lo merita di più”.

Se vuoi seguire anche tu tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Manuel Zardetto, la vittoria del concorsi ‘Papà più bello d’Italia’

Manuel Zardetto si è recentemente aggiudicato il titolo di ‘Papà più bello d’Italia‘. È stato proprio lui a raccontarlo durante un’intervista per Il Corriere. La competizione, a causa della pandemia, si è svolta online e ha raccolto i voti tramite social. “Ho vinto la fascia dopo aver ottenuto diverse migliaia di voti.” ha raccontato Manuel. “È questo ciò di cui vado particolarmente orgoglioso: chi mi ha concesso la propria preferenza, l’ha fatto con la consapevolezza che sono un papà omosessuale“. In seguito ha concluso: “Nessuno può ignorare il fatto che in Italia ci sono tantissimi genitori gay. La verità, è che emozioni così importanti come quelle che si provano diventando genitori, non andrebbero mai negate soltanto sulla base dell’orientamento sessuale”.