Luca Barbarossa, chi sono i figli Margot, Valerio e Flavio: la loro storia

Luca Barbarossa è padre di tre amatissimi figli, Margot, Valerio e Flavio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Luca Barbarossa è papà di tre bellissimi e amatissimi figli, oggi tra l’adolescenza e l’età adulta, frutto dell’amore con sua moglie Ingrid Salvat: Valerio, Flavio e Margot. E’ proprio grazie a loro che il famoso cantante definisce la sua vita privata molto serena. Conosciamoli più da vicino.

L’identikit di Margot, Valerio e Flavio Barbarossa

Luca Barbarossa è molto legato ai suoi figli, e per poter trascorrere più tempo possibile con loro ha trasferito il proprio lo studio lavorativo in casa. Una scelta legata anche al passato dell’artista, che ha dichiarato di aver molto sofferto di mancanze da parte dei suoi genitori e di “non voler ripetere con loro gli stessi errori”.

“Mia moglie Ingrid è francese, i nostri tre figli: Valerio, Flavio e Margot sono per metà italiani e per metà francesi”, ha spiegato Barbarossa tempo fa in uno dei suoi tanti interventi sui social. Sappiamo che il più grande è Valerio, nato nel 1999, poi è arrivato Flavio, nel 2001, e infine Margot, classe 2009. Il 17 aprile 1999 Luca Barbarossa ha sposato la sua Ingrid proprio quando era in dolce attesa del loro primogenito.

Luca Barbarossa e Ingrid sono innamoratissimi come il primo giorno di fidanzamento e insieme hanno costruito una famiglia felice. Vivono tutti insieme a Roma, nel quartiere Monteverde. Sui loro figli, però, non abbiamo molte altre informazioni: pare che la mamma e il papà tengano molto alla loro privacy e cerchino di tenerli il più possibile al riparo dai riflettori del gossip.