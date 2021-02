Le spiagge più belle del mondo 2021: la Traveller’s Choice di Tripadvisor. La classifica e come si posiziona l’Italia.

Come ogni anno a febbraio, è uscita la classifica di Tripadvisor sulle spiagge più belle del mondo, la Traveller’s Choice che raccoglie le preferenze degli utenti del noto portale di recensioni sui viaggi.

Purtroppo lo scorso anno segnato dalla pandemia ha limitato fortemente i viaggi in tutto il mondo e in particolar modo nei paradisi esotici, che per fortuna in questo modo sono stati risparmiati dal coronavirus, grazie al loro isolamento, o comunque hanno evitato grossi focolai. Anche all’inizio di questo 2021 siamo ancora nel pieno dell’emergenza sanitaria, a causa delle nuove varianti del virus, e non sappiamo quando potremo tornare a viaggiare, anche all’estero. Con l’auspicio che la campagna vaccinale venga accelerata e i contagi contenuti, forse i viaggi potranno riprendere in estate. Molti italiani stanno già programmando le vacanze estive.

In attesa di quel momento e per consigliarvi luoghi di mare da visitare, ecco l’elenco delle spiagge più belle del mondo 2021, secondo Tripadvisor.

Leggi anche –> Bonus Vacanze 2021: arriva la proroga fino a dicembre 2021

Le spiagge più belle del mondo 2021: la classifica Traveller’s Choice di Tripadvisor

Per fare progetti di viaggio per il futuro, ma anche semplicemente per sognare mentre siamo ancora bloccati in casa, vi segnaliamo la classifica annuale delle 25 spiagge più belle del mondo nel 2021 secondo le preferenze espresse dagli utenti di Tripadvisor. Il famoso portale di recensioni di viaggi, luoghi ed esperienze, pubblica ogni anno in questo periodo la selezione Traveller’s Choice, con le classifiche delle migliori mete di viaggio dove andare durante l’anno. Quelle più importanti riguardano le spiagge. Di seguito le spiagge più belle del mondo secondo Tripadvisor, dalla 25^ alla 1^.

25. Plage de Santa Giulia

Questa spiaggia si trova nella località di Santa Giulia, in Corsica e è una delle più belle dell’isola.

24. Elafonissi Beach

Già ai vertici di tutte le classifiche mondiali, la spiaggia di Elafonissi è forse la più bella in assoluto dell’isola greca di Creta.

23. Nungwi Beach

Questa spiaggia della località di Nungwi si trova sulla meravigliosa isola di Unguja, nell’arcipelago di Zanzibar, che appartiene alla Tanzania.

22. Playa Manuel Antonio

Questa spettacolare spiaggia si trova nell’omonimo Parco Nazionale Manuel Antonio, in Costa Rica, sul versante dell’Oceano Pacifico.

21. Laguna di Balos

Un’altra famosa e bellissima spiaggia sull’isola di Creta, è quella della laguna di Balos, nella località di Kissamos.

20. Bournemouth Beach

Famosa località della costa meridionale dell’Inghilterra, Bournemouth ha una costa di più di 11 km di spiagge, dove si affacciano edifici in stile vittoriano.

19. Bavaro Beach

La spiaggia di Bavaro si affaccia dall’omonimna città sul promontorio di Punta Cana, in Repubblica Dominicana. È una classica spiaggia tropicale di sabbia bianca e soffice , ombreggiata da alte palme.

18. Seven Mile Beach (Isole Cayman)



Un’altra stupenda spiaggia tropicale. Seven Mile Beach si trova sull’isola di Grand Cayman, nell’arcipelago delle Isole Cayman, noto anche come paradiso fiscale.

17. Playa Norte

Questa spiaggia bagnata da acque cristalline si trova sul versante settentrionale, da cui prende il nome (Playa Norte), dell’Isla Mujeres che sorge davanti alla città messicana di Cancun.

16. La Concha Beach

Anche questa è una spiaggia molto famosa che ogni anno riceve numerosi riconoscimenti e si piazza ai vertici di tutte le classifiche sulle spiagge più belle. La Concha si affaccia sull’omonima spiaggia della città di Donostia-San Sebastián nei Paesi Baschi, nel nord della Spagna.

15. Seven Mile Beach (Giamaica)

Un’altra Seven Mile Beach ma questa volta in Giamaica. Questa bellissima spiaggia tropicale, dalla sabbia candida e il mare turchese, si trova nella località di Negril.

14. Maho Bay Beach

Questa spiaggia si trova sull’Isola di St. John, nell’arcipelago delle Isole Vergini Americane. Un altro paradiso tropicale tra Portorico e le Isole Vergini Britanniche.

13. Praia da Falesia

Siamo in Portogallo, nella spettacolare regione meridionale dell’Algarve, dove si concentrano le spiagge più spettacolari. Praia da Falesia si caratterizza proprio per la sua falesia di roccia rossa a picco sul litorale, una striscia di sabbia bianca sul blu dell’Oceano Atlantico. La spiaggia si trova nella località di Olhos de Agua.

12. Varadero Beach

Famosa spiaggia di Cuba, Playa Varadero sorge sulla stretta e lunga isola di Varadero, collegata alla terraferma da una strada. Si trova lungo il litorale settentrionale cubano.

11. Playa de Cofete

Spettacolare spiaggia di Fuerteventura, nell’arcipelago delle Canarie, Playa de Cofete sorge nel sud dell’isola, nella località di Morro del Jabe. È una spiaggia remota, quasi lunare, circondata da ripide scogliere.

10. Baía dos Golfinhos

La top 10 delle 25 spiagge più belle del mondo secondo Tripadvisor si apre con la spiaggia di Baia dos Golfinhos, nella località di Pipa, lungo la costa atlantica a sud dell città di Natale. Si tratta di una lunga spiaggia di sabbia bianca che sorge sotto la falesia ricoperta di vegetazione. Un luogo remoto e selvaggio.

9. Ka’anapali Beach

Ci spostiamo alle favolose isole Hawaii dove viene segnalata tra le migliori spiagge al mondo Ka’anapali o Kaanapali Beach, sull’isola di Maui. La spiaggia è una lunga distesa di sabbia bianca con palme, dotata di servizi e strutture ricettive. Nell’immediato entroterra sorge un grande campo da golf.

8. Spiaggia dei Conigli

All’ottavo posto della classifica delle 25 spiagge più belle del mondo troviamo la stupenda spiaggia dei Conigli dell’isola di Lampedusa. Un posto di tutto rispetto per questa meraviglia siciliana e italiana, sempre più amata in tutto il mondo. La spiaggia è così denominata perché sorge davanti all’isola dei Conigli, un isolotto roccioso che sorge davanti alla costa meridionale di Lampedusa. La spiaggia si apre tra le rocce della falesia, un fazzoletto di sabbia bianchissima bagnato dalle acque turchesi e cristalline del mare. Ogni anno è inserita nell’elenco delle spiagge più belle da visitare.

7. Eagle Beach

Torniamo ai Caraibi, questa volta sull’isola di Aruba, dove si trova la straordinaria Eagle Beach, spiaggia dalla sabbia bianchissima. Si affaccia sul versante settentrionale dell’isola e si caratterizza anche per la presenza di alberi contorti, piegati dal vento. La zona è ideale per lo snorkeling e si possono praticare diversi sport acquatici.

6. Turquoise Bay

Questa favolosa spiaggia dal nome emblematico si trova nell’Australia occidentale, nella penisola di Capo Nord-Ovest ed è compresa nel Cape Range National Park, attraversato dalla catena montuosa di Cape Range. Siamo nell’Australia più bella e selvaggia, circondati dalla natura incontaminata e lontani dalle città. Qui si trovano solo piccoli centri marittimi, come Exmouth, cittadina affacciata sul versante opposto della penisola, quello più interno. Mentre la spiaggia di Turqoise Bay si affaccia sull’Oceano Indiano.

5. Saint Pete Beach

Questa lunga e ampia spiaggia bianca, servita da strutture ricettive, si trova in Florida, nell’omonima cittadina di Saint Pete, affacciata sul Golfo del Messico, vicina alla baia di Tampa. È una caratteristica spiaggia di questo Stato americano, con ampi spazi e numerosi servizi per i turisti.

4. Grace Bay Beach

Una spiaggi più remota e assolutamente paradisiaca è Grace Bay Beach, sull’isola di Providenciales, nell’arcipelago di Turks e Caicos. Già più volte premiata nelle classifiche internazionali, anche come migliore spiaggia al mondo in assoluto, quest’anno la troviamo ai subito ai piedi del podio. Grace Bay è una meraviglia di sabbia bianchissima e mare trasparente dal colore turchese quasi impalpabile. La spiaggia è ombreggiata dalle palme e protetta dalla barriera corallina.

3. Baia do Sancho

Come ogni anno, non può mancare dalla classifica delle spiagge più belle del mondo di Tripadvisor la spettacolare Baia do Sancho, spesso al primo posto. La spiaggia sorge sull’isola di Fernando de Noronha, nell’omonimo arcipelago situato a circa 350 km al largo della costa del Brasile di Natal. Un luogo davvero remoto e non facile da ragggiungere, anche perché è a numero chiuso. Fernando de Noronha è Patrimonio dell’Umanità Unesco per la sua biodiversità, la ricchezza di flora e fauna marina è una delle sue caratteristiche principali. Il numero chiuso serve proprio per proteggere il suo delicato ecoistema. È anche uno dei luoghi più famosi del Brasile per le immersioni. L’isola è collegata al resto del Brasile da un aeroporto.

2. Santa Maria Beach

Siamo di nuovo a Cuba, a Cayo Santa Maria, un isolotto collegato all’isola principale da una strada. La spiaggia è una linga distesa di sabbia bianca, bagnata da un mare color turchese splendente. Qui si possono praticare sport acquatici e c’è un resort per ospitare i turisti.

1. Whitehaven Beach

Al top della classifica, come migliore spiaggia al mondo per le vacanze 2021 gli utenti di Tripadvisor consigliano l’incredibile Whitehaven Beach. Siamo di nuovo in Australia, questa volta sul versante opposto rispetto a Turqoise Bay, sulle coste orinatlai del Queensland, davanti alla Grande Bariera Corallina. La spiaggia si trova sull’isola di Whitesunday, nell’omonimo arcipelago. Il nome, paradiso bianco, non è un caso, la sabbia infatti è bianchissima e riflettente, perché contiene silice. Quando ci batte il sole non scotta, grazie alla presenza di questo minerale. La sabbia si fonde con un mare dai colori cangianti: turchese chiaro, azzurro, verde smeraldo e cobalto. L’isola è rcicoperta dalla vegatzione. Un vero paradiso, unico al mondo.

L’elenco completo e la descrizione delle spiagge sul sito web di TripAdvsor: www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Beaches