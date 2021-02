Fedez in crisi: “Soffro d’ansia e sono in terapia”

Dietro la corazza d’acciaio di Fedez si nasconde un uomo fragile: per sua stessa ammissione, il rapper è così disperato da ricorrere alla cartomanzia…

Sono giorni stressanti e impegnativi per Fedez. Oggi il rapper milanese e star dei social ha lasciato la sua Milano per raggiungere Sanremo in vista dell’inizio del Festival della Canzone italiana 2021, al via il prossimo 2 marzo. Per la prima volta dall’inizio della pandemia si separerà per dieci giorni dalla moglie Chiara Ferragni, in attesa della seconda figlia, e dal primogenito Leone. Se a ciò si aggiunge il carico di pressioni e aspettative che il Nostro sente su di sé, ecco che non è difficile immaginare il suo stato d’animo in queste ore.

Le inquietudini di Fedez

Dietro la corazza d’acciaio di Fedez si nasconde un uomo con le sue fragilità: per sua stessa ammissione, il rapper è così disperato da ricorrere alla cartomanzia. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente in attesa del Festival, l’artista ha rivelato: “Ho un po’ d’ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna”. Dove non può l’essere umano, forse può la magia…

Fedez parteciperà al Festival di Sanremo 2021 con Francesca Michielin, che a sua volta ha spiegato come sta gestendo lo stress legato all’evento: “Ho iniziato a fare yoga. Ma quello che mi rilassa di più è vedere le interviste di Totti su Youtube”. Nel frattempo Chiara Ferragni, ormai agli sgoccioli della gravidanza, lancia il suo uovo di Pasqua: il packaging rosa, con l’inconfondibile occhio, ha già conquistato il suo pubblico virtuale. Comunque la si pensi, l’iniziativa è meritevole: i proventi delle uova vendute andranno infatti all’impresa sociale “I bambini delle fate”, che dal 2005 è impegnata a garantire sostegno economico e percorsi di inclusione sociale alle famiglie con bimbi affetti da autismo o altre disabilità.

