Da qualche ora, si registrano casi di Facebook Messenger e Instagram down: cosa sta succedendo a migliaia di utenti.

Migliaia di utenti di Facebook Messenger e Instagram hanno segnalato di aver avuto problemi nell’utilizzo delle due piattaforme questo pomeriggio. In queste ore, diversi sono gli utenti che si lamentano su DownDetector, ma anche su Twitter perché sono “isolati” a causa di questo down, l’ennesimo che registrano i servizi.

I disagi sono iniziati intorno alle 15 e sono poi proseguiti col passare delle ore: centinaia di segnalazioni sono giunte al sito che si occupa quotidianamente di interruzioni tecniche, ovvero DownDetector. In particolare, gli utenti di Messenger hanno problemi ad accedere e inviare messaggi, mentre Instagram sembra avere principalmente problemi di feed di notizie.

Perché Facebook Messenger e Instagram sono down: nessuna risposta sulle nuove interruzioni

Il problema di Facebook sembra essere specifico per alcune funzionalità. Infatti, gli utenti si lamentano di non poter utilizzare il servizio Messenger. Allo stesso modo, sembra sia impossibile anche seguire il feed di notizie su Instagram e qualcuno denuncia anche problemi con i messaggi diretti. Su DownDetector, c’è chi si sfoga: “Invio e rimane in invio con tondino vuoto mezz’ora per poi inviare e consegnare sempre lentamente… Ho due connessioni, una di casa e una mobile, impossibile che entrambe siano fallate… Secondo me è Messenger… Qualcuno ha lo stesso problema?”.

La risposta non tarda ad arrivare: “Messenger down dalle 16.50 anche a me stesso problema si sblocca per pochi minuti poi ricade nel baratro del down”. Stesso problema dunque che viene constatato dagli utenti di Instagram: “Ma anche a voi non funzionano i direct su Instagram?”, chiede qualcuno attraverso Twitter e la risposta è univoca. Ovviamente, come accaduto anche in altre occasioni, non vi sono risposte immediate alla richiesta di spiegazioni su queste problematiche.