Elisa Isoardi sorprende il pubblico: lascia la Rai per l’Isola dei Famosi

La conduttrice Elisa Isoardi ha deciso di lasciare la Rai per partecipare all’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

È ufficiale, la bella Elisa Isoardi farà parte del cast della prossima edizione de l’Isola dei Famosi 2021. L’indiscrezione girava sul web già da qualche tempo, ma non era ancora stata confermata dalla conduttrice. Adesso non ci sono invece più dubbi, e l’ex compagna di Matteo Salvini partirà per l’Honduras, pronta più che mai a sorprendere il pubblico partecipando alla nuova edizione del tanto atteso reality show.

Elisa stessa ha confermato il tutto, annunciandolo ufficialmente in un’intervista per il Corriere della Sera. La sua partenza è quasi alle porte, dal momento in cui i concorrenti voleranno dall’altra parte del mondo durante i primi di Marzo. La conduttrice ha deciso dunque di prepararsi al meglio per l’evento, tornando nel suo paese natale, in Piemonte.

È Monterosso Grana il paese di origine della Isoardi, che conta circa 500 abitanti e si trova sulle montagne piemontesi. Lì la conduttrice ha deciso di prepararsi per il reality, immersa nella natura. “Da piccola per me i giochi erano andare al fiume o saltare nel fieno. Stavo sempre all’aria aperta. Tutte cose che spero mi torneranno utili ora.” ha raccontato la donna. “Sto passando la quarantena prima della partenza dai miei: mi sveglio con il sole e vado a letto quando tramonta, vivo al ritmo della natura”.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi: le dichiarazioni della conduttrice prima della partenza

Elisa Isoardi farà ufficialmente parte del cast de L’Isola dei Famosi 2021. La donna partirà tra poco e si è ritirata nel suo paese d’origine per prepararsi e per ristabilire il contatto con la natura. “Voglio fare uscire la parte più bella di me, me lo merito anche io.” ha dichiarato la donna riferendosi ai motivi che l’hanno spinta a partecipare al reality.

“Allo stesso tempo voglio portare un po’ di mio fratello.” ha aggiunto. La conduttrice ha fatto riferimento a Domenico, che vive una vita da eremita tra le montagne, in una casa senza né televisione né gas. “Questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco: mi sta insegnando diverse cose pratiche, come accendere un fuoco o pescare. Per lui il fatto che fossi famosa è sempre stato ininfluente ma in questi giorni che mi è venuto a trovare mi ha detto, parlando dell’Isola: non vedo mai niente ma questa roba qui la guarderò”.