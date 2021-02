Elena Santarelli, fa più luce lei del Sole: una meraviglia FOTO

La bellissima Elena Santarelli colpisce nel segno con il suo magnifico apparire. Lei è già bellissima di suo, con quel vestito poi…

Elena Santarelli, l’eleganza che sconvolge tanto che è bella. La moglie di Bernardo Corradi è una vera meraviglia e sostituisce il sole in una Milano nuvolosa. La 39enne showgirl ed anche modella originaria di Latina è uno spettacolo mozzafiato. Merito della fluente chioma bionda, di un paio di gambe chilometriche e liscissime e di un outfit da fare invidia a qualunque donna.

Del resto qualcuno di speciale merita un guardaroba altrettanto speciale. Come in ogni suo post poi, Elena Santarelli è una autentica bellezza. Piace non solo per un fisico fuori dal comune, perfettamente proporzionale alla sua altezza. Ma anche per il sorriso che sa dimostrare. E viste le vicissitudini passate per via della malattia del figlio Giacomo – che ora sta benissimo – a piacere, di lei, è anche il suo carattere. Una donna forte, decisa, che sa quel che vuole. Del resto noi ci ricordiamo anche una Elena alquanto peperina ai tempi della sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2005. Lei da tempo è presente anche sui social network, dove ha contribuito ad accrescere la propria popolarità.

Elena Santarelli, che felicità con la sua famiglia

Qualche giorno fa lei e suo marito sono stati con i figli al seguito sul Monte Terminillo. Lì si sono goduti un fine settimana sulla neve, lontano dalla città, dal traffico e dagli impegni di tutti i giorni. In famiglia è da sempre che tutto va a meraviglia.

Il suo matrimonio dura dal 2014 e da allora va avanti con tanti alti e pochissimi bassi. Perché qualche momento no all’interno della coppia è anche normale che ci sia. Oltre a Giacomo, i due anno avuto anche Greta Lucia. Ma si è ancora in tempo per allargare il quadretto ed accogliere magari qualche altro bebé.