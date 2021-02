Stasera in tv, “Il contadino cerca moglie”, anticipazioni della nuova edizione

Questa sera in onda su Nove la prima puntata della nuova edizione di “Il contadino cerca moglie”. Ecco cosa aspettarsi dal primo appuntamento.

Via alla nuova stagione de “Il contadino cerca moglie”, il programma arrivato alla quinta edizione dopo anni sbarca sul canale Nove. Questa sera sul Nove in prima serata andrà in onda la prima puntata dello dating show rurale più famoso della televisione italiana. Questa volta sarà Gabriele Corsi alla guida del programma, dopo le fortunate conduzioni di “Take me out”, “Deal with it – Stai al gioco”, “Ninja Warrior Italia”, “Piccoli giganti” e “Primo appuntamento”, su Discovery. Ecco cosa aspettarsi dalla prima puntata dello show, giunto ad una nuova edizione dopo anni.

Il contadino cerca moglie, la prima puntata oggi

Oggi 25 febbraio alle 21,30 circa sul Canale Nove potremo vedere finalmente la prima puntata della nuovissima stagione de “Il contadino cerca moglie”. Il dating show prevede 8 contadini, che si presenteranno proprio nel corso della puntata di questa sera, che cercano l’anima gemella. Questa sera i protagonisti racconteranno sé stessi, la loro famiglia e il loro lavoro nella speranza che qualcuno si faccia avanti.

I contadini di quest’anno sono Anna, 38 anni di Alessandria, allevatrice di cavalli, Emanuele, 30 anni di Ragusa, allevatore di bovini e asini, Francesco, 33 anni di Vercelli, allevatore di bovini da latte, Giovanni, 41 anni di Udine, allevatore di bovini da latte e produttore di cereali e ortaggi, Lorenzo, 35 anni di Arezzo, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, Marco, 44 anni di Alessandria, coltivatore di luppolo, Martino, 39 anni di Brescia, allevatore di bovini e casaro, e Michele, 21 anni di Foggia, allevatore di bovini e caprini.

Sono naturalmente anche aperti i casting per corteggiare i contadini, dopo averli conosciuti questa sera. Per corteggiare i concorrenti, infatti, bisogna iscriversi all’aposito sito e passare i casting. Se si viene selezionati si avrà l’opportunità di avere una chance con uno degli 8 contadini.