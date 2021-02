Un talento così Marina Rei doveva averlo preso da qualcuno: non a caso, la cantante è figlia del batterista Vincenzo “Enzo” Restuccia.

Vincenzo Restuccia, conosciuto dal pubblico come “Enzo” è un batterista italiano nato a Napoli il 19 marzo 1941. Da giovane il musicista ha iniziato a studiare la batteria diventando uno degli allievi di Romeo De Piscopo (fratello del più conosciuto Tullio De Piscopo). Sicuro del suo talento, Enzo si diploma in percussioni presso il Conservatorio di L’Aquila; dopodiché lascia Napoli per trasferirsi a Roma. Restuccia è anche conosciuto per essere il padre di Marina Rei (a cui, probabilmente, ha passato la passione per la musica e particolarmente la batteria).

La collaborazione con Morricone

E’ proprio a Roma che Vincenzo “Enzo” Restuccia inizia a farsi conoscere: inizia a lavorare come session man per la RCA Italiana (casa discografica dal marchio ormai dismesso), collaborando spesso con il famoso compositore Ennio Morricone e per la realizzazione di alcuni 45 giri.

Sempre a Roma Enzo Restuccia si innamora di una collega: Anna Giordano, una violinista con cui convola a nozze. Dalla loro unione nasce Marina Restuccia (cantante che, seguendo i passi del padre, diventerà famosa prima con lo pseudonimo Jamie Dee, poi come “Marina Rei”). Diventato batterista per la Rai, Enzo Restuccia lavorerà dal 1993 al 2000 a ben otto edizioni del Festival di Sanremo (sarà quindi presente quando la figlia parteciperà al Festival come concorrente). Nel corso degli anni, poi, ha l’occasione di collaborare con grandi nomi della musica italiana come Sergio Endrigo, Fabrizio De André, Angelo Branduardi, Claudio Baglioni.

Dalla sua collaborazione con Ennio Morricone negli anni della RCA è nata una relazione lavorativa duratura: ancora oggi Enzo Restuccia segue il compositore nelle sue tournée come batterista ufficiale. Questo non gli impedisce, però, di esibirsi sul palco accanto alla figlia Marina Rei ogni volta che può.