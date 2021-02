Il Cantante Mascherato venerdì si concluderà: svelata già l’identità del personaggio dentro il costume della farfalla?

Manca poco più di un giorno alla messa in onda dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. I concorrenti rimasti in gara nella finale del programma di Milly Carlucci sono solamente quattro e nel corso della puntata scopriremo finalmente chi si nasconde dietro le maschere. Prima delle due semifinali e della finalissima, ci sarà spazio per i duetti: ognuna delle maschere canterà insieme ad un cantante famoso. L’ufficializzazione dei cantanti che accompagneranno le maschere domani, ha reso maggiormente complicata l’individuazione della vip che si nasconde nel costume della farfalla.

Nelle scorse settimane, infatti, è stato fatto a più riprese il nome di Anna Tatangelo, tanto che la cantante era la più quotata sia dal pubblico che dai giudici. Tuttavia l’impressione era errata, visto che Anna domani sera si esibirà insieme al Lupo e non può quindi essere la farfalla. Chi si nasconde dunque dentro a quel costume?

Il Cantante Mascherato: c’è Serena Autieri dentro al costume della farfalla?

I nomi che circolano attualmente sono tre: l’ex cantante dei Gazzosa Jessica Morlacchi, già protagonista in altri programmi Rai come Ora o mai più ed il Tale e Quale Show, la conduttrice Bianca Guaccero e l’attrice Serena Autieri. Proprio quest’ultima, dopo l’esclusione di Anna Tatangelo, è la più accreditata tra i giudici e tra il pubblico. Sicuro che si tratti di lei è Alberto Matano, il quale lo ha detto durante lo ha sostenuto durante La vita in diretta.

Abbastanza sicura che si possa trattare di Serena Autieri è anche Alessandra Mussolini. Quando infatti Milly le ha chiesto chi pensava che fosse, l’ex concorrente ha riportato l’ipotesi – con la quale concorda – di una delle donne che compone il pubblico in studio, ovvero che la farfalla è in realtà Serena Autieri. Se così sarà lo potremmo scoprire presto, visto che proprio la Farfalla è in spareggio con l’Orsetto per rimanere in gara.

