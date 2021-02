Amici: provvedimento disciplinare per Ibla, Enula, Alessandro e Aka7even

Maglia sospesa e nessuna esibizione: ecco come i concorrenti di “Amici” hanno ricevuto un provvedimento disciplinare.

Le brutte abitudini sono due a morire, anche quando si partecipa ad un programma televisivo come “Amici di Maria De Filippi”: oggi, per la seconda volta, la produzione ha dovuto riprendere i cantanti ed i ballerini per le condizioni in cui i ragazzi hanno lasciato gli spazi comuni. La sporcizia ed il disordine, pare, sono importanti per lo show quanto una buona esibizione: così, durante il daytime, “Amici” ha ufficializzato un provvedimento disciplinare per alcuni concorrenti.

Una settimana di fermo

Gli allievi da sospendere sono stati decisi mediante votazione: alla fine a pagarne le conseguenze sono stati Ibla, Alessandro e Aka7even. Enula è stata aggiunta al gruppo quando si è dichiarata contraria e si è rifiutata di votare. Aka7even, inoltre, era stato rimproverato già questa mattina per aver saltato una lezione (così da poter giocare a carte con i compagni).

“Le cose sembravano migliorate, invece ricadiamo sempre sugli stessi errori. Stare lì dentro è un privilegio e non un diritto. Mi sento di dire che questo è un modo per difendere questo privilegio” ha commentato il portavoce della produzione del programma.

Più tardi Lorella Cuccarini si è lamentata con il suo studente Alessandro rimproverandolo per la sporcizia lasciata nelle stanze comuni. Il ballerino, per colpa della sospensione, non potrà più allenarsi per una settimana. Il giovane però non ci sta e risponde: “il mio l’ho sempre fatto. L’hanno confermato tutti. Non so dove ho sbagliato. Non sono l’uomo delle pulizie. Il mio lo faccio bene. Qui miglioro giorno per giorno, non posso perdere una settimana così. Non mi sento colpevole di tutto questo. Non voglio che sia arrabbiata con me”.