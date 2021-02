Your Honor: data, trama e cast della miniserie su Sky

Da oggi, 24 febbraio, su Sky e Now Tv è disponibile “Your Honor”, miniserie thriller ad alta tensione in dieci episodi. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo.

Il protagonista di “Your Honor” è Michael Desiato (interpretato da Bryan Cranston), un autorevole giudice di New Orleans. Suo figlio, Adam, resta coinvolto in un terribile incidente stradale in cui muore il figlio di un boss mafioso. Per proteggerlo, il padre sarà pronto a tutto. La miniserie thriller ad alta tensione in dieci episodi arriva oggi su Sky e Now Tv e andrà in onda ogni mercoledì alle 21.15.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Your Honor dalla A alla Z

Michael Desiato è un noto e stimato giudice che vive a New Orleans con il figlio Adam dopo la morte della moglie. Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di quest’ultima, Adam va a portare un mazzo di fiori nel luogo in cui è deceduta, una zona malfamata della città. Una gang si avvicina in modo minaccioso al ragazzo, che scappando investe un motociclista, uccidendolo. Più tardi confessa al padre l’accaduto e i due decidono insieme di andare al distretto di polizia per costituirsi… ma il giudice scopre che la vittima dell’incidente è il figlio di uno dei grandi boss criminali della città.

Leggi anche –> Sky, multa di 2 milioni dall’Agcm: pratiche commerciali scorrette durante la pandemia

Per Adam andare in prigione significherebbe morte sicura: la longa manus della criminalità organizzata arriverebbe anche dentro le mura del carcere a consumare la sua vendetta. Padre e figlio si trovano così nella difficile condizione di doversi nascondere dalla legge e, soprattutto, dalla famiglia mafiosa. Per Desiato, fino a quel momento giudice rigoroso e indefesso difensore della legalità, si prospettano scelte difficilissime e disperate.

Il cast di Your Honor

L’interprete principale di “Your Honor”, nei panni del giudice Desiato, è Bryan Cranston, per questa serie nominato al Golden Globe come miglior attore protagonista, al primo grande ruolo in tv dopo l’enorme successo di Breaking Bad. La miniserie creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Night Of) vede nel cast anche Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) nei panni di Jimmy e Gina Baxter, a capo di una temuta famiglia criminale, e Hunter Doohan, Carmen Ejogo (Selma, True Detective III), Amy Landecker (Transparent), Isiah Whitlock Jr (The Wire) e Sofia Black-D’Elia (The Night Of), con guest star Maura Tierney (The Affair).

Leggi anche –> Abbonamento Sky, cala il prezzo dei pacchetti: tutti i dettagli