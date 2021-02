Vaccino Johnson e Johnson, il migliore contro la variante sudafricana

Il Vaccino Johnson e Johnson si è rivelato essere il più efficace nel tenere a bada la mutazione del virus cosiddetta sudafricana.

Il vaccino Johnson & Johnson si è dimostrato molto efficace contro il virus in chi è già vaccinato. La cosa emerge a seguito di osservazioni cliniche e scientifiche riportate dalla FDA, importante agenzia statunitense che regola i prodotti medici e farmaceutici. Le stime emerse riportano un tasso di efficacia dell’86% contro le forme più acute e gravi della malattia che sta flagellando il mondo intero.

Gli stessi dati raccolti fanno sapere che il vaccino J&J sia particolarmente protettivo contro l’infezione asintomatica. Questo si dimostrerà particolarmente utile nello stoppare l’infezione. Comunque quest’ultimo aspetto necessita di ulteriori valutazioni. Di contro però emerge anche un contemporaneo calo di protezione per gli over 60. Ad ogni modo il vaccino Johnson & Johnson viene ritenuto ampiamente sicuro e si stima che sabato 27 febbraio 2021 possa essere il giorno giusto affinché l’omonima casa farmaceutica e di cosmetica che lo produce ottenga il via libero definitivo per la sua diffusione. Sarà vincolante il parere della stessa FDA, con tale vaccino che poi in estate arriverà anche in Europa dietro il parere positivo dell’Agenzia Europea del Farmaco.

Vaccino Johnson e Johnson, è il migliore contro la variante sudafricana

I test clinici della Fase 3 hanno coinvolto circa 45mila soggetti, con un margine estremamente minimo di effetti collaterali comunque lievi. Una cosa che tra l’altro è ritenuta la prassi in qualsiasi processo sperimentativo. Ed anzi, gli imprevisti sono risultati essere più lievi rispetto ai vaccini di Pfizer e Moderna. Non vi sono state reazioni allergiche rilevanti. Johnson & Johnson ha reso noto che è necessaria una sola dose, senza alcun richiamo.

L’Italia ha prenotato già 26 milioni di pezzi, ma già negli Stati Uniti ci sono i primi problemi di diffusione dovuti a ritardi. Per i primi tre mesi poi può essere conservato a temperature da frigorifero. Le buone notizie non finisco perché il vaccino Johnson & Johnson ha mostrato risultati incoraggianti contro la variante sudafricana. Ad oggi è il migliore in questo senso tra i vaccini disponibili.