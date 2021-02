Un sacchetto di biglie, chi è l’attore Dorian Le Clech: oggi ha 16 anni

Dorian Le Clech si è guadagnato il titolo di “star del cinema” a soli 11 anni, con la sia interpretazione in “Un sacchetto di biglie”.

Dorian Le Clech è un attore francese nato il 2 settembre 2004; al momento il ragazzo (ora sedicenne) vive a Locunolé, nella regione della Bretagna. L’attore è figlio di una psicologa, Gladys, ed un architetto, Thierry: la coppia ha in tutto quattro figli, se si contano le sorelle maggiori ed il fratello minore di Dorian (Lea, Logan e Damien, tutti e tre rimasti lontani dal grande schermo).

Dorian Le Clech ha iniziato la sua carriera nel 2013: allora l’attore, di soli 9 anni, dopo aver partecipato per la prima volta ad un casting è stato scelto per recitare nel cortometraggio “Pastoriale” (diretto da Oriane Polack). Nel 2014 Dorian debutta, a 10 anni, sul grande schermo: entra a far parte del cast del film “Lili Rose” di Bruno Ballouard. Visto il suo talento, i genitori gli consigliano del 2015 di provare un altro casting: è così che Dorian Le Clech viene scelto personalmente daChristian Duguay (tra migliaia di attori della sua età) per interpretare il ruolo di Joseph Joffo in “Un sacchetto di biglie”.

Dorian Le Clench e il successo di Un sacchetto di biglie

“Un sacchetto di biglie” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro scritto nel 1973 da Joseph Joffo (il cui ruolo viene interpretato proprio da Dorian Le Clench). Nonostante la giovane età (l’attore ha solo 11 anni quando iniziano le riprese del film) la critica è deliziata dalla sua interpretazione, che viene apprezzata anche dal pubblico.

Dopo averlo visto in “Un sacchetto di biglie” i critici cinematografici francesi iniziano a considerare il piccolo Dorian come una vera e propria star: nel 2018 l’attore ha occasione di mostrare nuovamente il suo talento in “Mon Inconnue” di Hugo Gélin.