Tragedia immane a Messina: investito da un camion un ciclista 17enne

La tragedia si è consumata nel messinese. La vita di un giovane ciclista 17enne è stata stroncata da un terribile incidente.

Un altro angelo è volato via troppo in fretta, lasciando un vuoto impossibile da colmare nel cuore di tutti i suoi cari. È accaduto tutto a Messina, nella bella Sicilia, e la famiglia stenta ancora a crederci. Si è consumata in strada la tragedia, e la giovane vittima si chiamava Giuseppe Milone. Il ragazzo, di soltanto 17 anni era una giovane promessa del ciclismo italiano. Leggiamo insieme che cosa è accaduto ieri pomeriggio e qualche dettaglio in più sull’incidente e sulla vita della vittima.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Gualtieri Sciaminò, in provincia di Messina, in data 23 Febbraio 2021. Giuseppe Milone, un 17enne nato a Barcellona Pozzo di Gotto, il 28 Ottobre 2003, è volato in cielo dopo essere stato travolto da un mezzo pesante. Il ragazzo si stava allenando in solitaria in una zona in cui erano in corso dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, seguiti dalla polizia e dai vigili del fuoco. Il 118 è accorso sul luogo del tragico incidente con un elicottero ma per il giovane non c’è stata alcuna possibilità di salvezza. Aveva soltanto 17 anni il ragazzo, e verrà ricordato da tutti come una promessa del ciclismo. Il Team Nibali ha condiviso sui social un pensiero per lui. “Ci piace ricordare i suoi sogni, ci piace ricordare l’intensità dei suoi occhi quando scopriva nuovi luoghi, ci piace ricordare il suo sorriso ogni volta che saliva in sella. Ci piace pensare che i suoi sogni vivranno nei nostri cuori. Sei stato esempio di vita e di coraggio per chi ti ha amato e per chi ti ha conosciuto. Ciao Giuseppe”.

Un’altra morte è avvenuta in strada ieri pomeriggio, 23 Febbraio 2021. La tragedia si è consumata nel messinese, ed ha coinvolto Giuseppe Milone, un 17enne promessa del ciclismo italiano, travolto da un camion. Per il ragazzo non c’è stata alcuna possibilità di salvezza. Milone era stato incoronato, lo scorso 8 Luglio, come il più giovane Re dell’Etna. Il titolo viene conferito dal Parco ciclistico dell’Etna a tutti coloro che riescono a percorrere in bicicletta tutti e sei i versanti del vulcano, pedalando dunque per 206,6 chilometri in un percorso di ben 7.000 metri di dislivello. Il diciassettenne ci riuscì soltanto in 12 ore e 45 minuti. La morte di Giuseppe ha lasciato nel cuore dei familiari una cicatrice profonda, sicuramente impossibile da rimarginare.