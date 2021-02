Test visivo, riesci a capire quale di queste tre donne è quella sposata?

In questo test di deduzione logica ti viene chiesto di individuare quale delle tre donne nell’immagine è quella sposata.

Il test al quale vi sottoponiamo oggi non è finalizzato ad individuare tratti nascosti della tua personalità, si tratta infatti di un piccolo puzzle che dovete risolvere. Come i giochi che potete trovare nella Settimana Enigmistica, questa immagine nasconde degli indizi utili a risolvere il quesito che vi viene posto, dunque in questo caso esiste una risposta corretta.

Un simile test è un modo per mettere alla prova le proprie capacità di deduzione logica, di osservazione e di capacità di cogliere i più infinitesimali dettagli di qualcosa che trovate di fronte. Sottoporsi a simili test è utile per tenere allenata la mente e sviluppare una maggiore capacità analitica. Riuscirci o meno è una questione di allenamento, dunque non vi scoraggiate nel caso in cui non riusciate a trovare la soluzione.

Test visivo, quale donna è sposata?

Come potete osservare dall’immagine sopra, ci sono tre giovani donne che mangiano un gelato. Tutte e tre le ragazze hanno un look molto curato, un’aspetto decisamente sensuale e alla moda. Osservare dunque l’abbigliamento, la capigliatura o l’età delle tre non ci aiuta per nulla a capire quale di loro sia quella che è già convolata a nozze e quale invece è ancora single.

Si potrebbe attenzionare dunque la gestualità, ovvero il modo in cui le amiche stanno mangiando il gelato, ma anche in questo caso il dettaglio ci dice tutto e niente. Per capire quale delle tre è sposata, infatti, bisogna essere degli attenti osservatori: un unico dettaglio dell’immagine ci offre la risposta corretta. Avete capito quale delle tre è sposata? Se ci siete arrivati complimenti, visto che il dettaglio di cui parliamo può benissimo sfuggire. Per chi non ci è arrivato vi diciamo prima che la zona da attenzionare era quella della mano: come potete vedere, la ragazza sulla sinistra è l’unica ad avere una fede al dito.

