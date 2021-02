Siamo già nella terza ondata? Varianti, focolai, zone rosse, cosa succede

In corso la terza ondata, con tutta Italia diventata zona arancione. Gli esperti: “Il virus non si è mai fermato”, la situazione.

Terza ondata, una ulteriore fase della pandemia in Italia sembra proprio essere in atto, anche se gli esperti virologi ribadiscono che il virus non si è mai fermato. Intanto tutta Italia è diventata zona arancione, dopo che con quella gialla si è constatato come le persone fossero volte a rilassarsi fin troppo facilmente.

Sono necessarie ulteriori restrizioni per rallentare la circolazione del virus, che si sta manifestando anche con le sue diverse varianti. Contro le quali occorre stabilire la validità dei vaccini in corso. Tra l’altro alcune delle zone arancioni vigenti sono anche rinforzate, quasi come se fossero rosse. È il caso della provincia di Brescia e di alcune località di quella di Bergamo. Nonostante ciò, Salvini ha chiesto al premier Draghi di attuare delle riaperture mirate. E Stefano Patuanelli, che presiede il Ministero delle Politiche Agricole, informa che il Governo si sta adoperando per consentire la riapertura dei ristoranti.

Terza ondata, il Governo studia comunque delle riaperture

Concorda con Salvini il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Agendo nel segno della prudenza “è possibile dare respiro ad alcune attività”. Per quanto riguarda il Piano vaccini, si stenta a decollare. Fino ad oggi sono 3,6 milioni gli italiani che lo hanno ricevuto. Ma si tratta di un numero lontano da quelle che erano le stime iniziali. Per fine aprile l’obiettivo era arrivare a 15 mln di persone vaccinate.

Cifra che appare irraggiungibile, specialmente per i tagli improvvisi delle dosi inizialmente promesse comunicati negli ultimi tempi da AstraZeneca, Pfizer e Moderna.