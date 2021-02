Dove è stato girato il film Un Sacchetto di Biglie?

Un Sacchetto di biglie: dove è stato girato il film che ha commosso il mondo intero? Le location tra Francia e Italia.

Questa sera, mercoledì 24 febbraio, su Rai 1 va in onda un film molto emozionante che racconta gli orrori della Seconda Guerra Mondiale: Un sacchetto di biglie.

La trama parla di due fratelli che cercano di scappare dai nazisti e dalla paura tremendamente concreta di essere catturati e di finire nei campi di concentramento. Una storia tragica, emozionante, ma soprattutto vera. Un Sacchetto di Biglie è infatti una vicenda ispirata ad una vicenda realmente accaduta all’autore del romanzo omonimo, Joseph Joffo, da cui è stato tratto il film.

La trama e le location

Siamo nella Nizza della Seconda Guerra Mondiale e questo film francese racconta quindi una storia forte, ma inserita in una serie di location uniche e speciali oltre che bellissime.

I due fratelli francesi, sono dei piccoli e giovani uomini coraggiosi in fuga dall’orrore nazista. Come riporta il sito Viaggiamo, le riprese sono state girate quasi tutte solamente in Francia e nello specifico, tra Nizza, Briga Marittima e Marsiglia. Siamo nel cuore della Costa Azzurra, ma la fuga dei fratellini li porta anche a salire in montagna e andare a scoprire alcune location ancora oggi bellissime e con un’atmosfera magica come La Brigue, un paesino al confine con l’Italia.

In questa zona, per altro, ancora si vedono i resti degli appostamenti dei partigiani e anche delle caserme che fungevano da avamposto oltre a dei lunghissimi tunnel che dalla montagna arrivano fino al mare.

Dalla Francia fino a Praga

Altre scene del film Un Sacchetto di Biglie, ci portano poi alla scoperta di città pazzesche come Avignone e Marsiglia. Location ancora oggi molto interessanti e bellissime, ma che all’epoca erano avvolte dall’orrore e dalla paura, come praticamente gran parte dell’Europa.

Spostandosi dall’Europa però sappiamo che alcuni momenti del film hanno avuto bisogno di una location diversa e infatti il cast si è spostato in Repubblica Ceca, da Praga fino a Karlovy Vary.

Un Sacchetto di Biglie è quindi un film molto emozionante, che ci permette anche di viaggiare un po’ con la fantasia e di raggiungere luoghi, paesaggi e situazioni lontane da noi, ma che non dobbiamo dimenticare mai.